只有西裝帥？「文森佐」宋仲基穿睡袍才帥到讓人起邪念
播映到一半的韓劇「黑道律師文森佐」展現宋仲基的各種帥，在飲食、運動雙管齊下的淬鍊中，離婚後顏值、身材都攀登巔峰，第一集就脫衣洗澡拉抬收視；宋仲基的每集穿搭更像是奢華西裝實境秀，讓西裝控的女孩們看得不亦樂乎，連他穿的睡袍，都散發出絲緞光芒、看起來觸感極佳，簡直逼迫人起邪念。
宋仲基的睡袍、睡衣都是來自韓國品牌，第4集當中，飾演文森佐卡薩諾的宋仲基首度穿上睡袍，帥氣逼人，這套來自happiestness的純絲睡衣，是Hugo系列的Spark of Light款式，以黑夜中綻放的光芒作為靈感設計，海軍藍為底、勃根地酒紅色絲線緄邊更增添了奢華精緻感，拜文森佐魅力之賜，原價64萬韓元的睡袍，即使打6折降到台幣10,560元也已完售；而李棟旭也曾經穿著happiestness Hugo系列的Dahlia Dreams款式，展現慵懶迷人的帥氣。
而第9集宋仲基煮拉麵、全汝彬掌握曖昧距離逼近他背後的畫面，宋仲基穿了相對平價的EVENIE的睡袍和條紋睡衣，這也是BTS的金泰亨Taehyung曾經選搭的款式，此外，「臉蛋天才」車銀優也是EVENIE睡衣的愛好者；宋仲基選搭的EVENIE睡袍韓幣64,800元、睡衣和睡褲54,800元，折合台幣分別約1,780元、1,507元，價格相當親民。
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