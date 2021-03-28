只有西裝帥？「文森佐」宋仲基穿睡袍才帥到讓人起邪念

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
宋仲基在「黑道律師文森佐」的睡袍、睡衣穿搭相當迷人。圖／取自tvN IG
宋仲基在「黑道律師文森佐」的睡袍、睡衣穿搭相當迷人。圖／取自tvN IG

播映到一半的韓劇「黑道律師文森佐」展現宋仲基的各種帥，在飲食、運動雙管齊下的淬鍊中，離婚後顏值、身材都攀登巔峰，第一集就脫衣洗澡拉抬收視；宋仲基的每集穿搭更像是奢華西裝實境秀，讓西裝控的女孩們看得不亦樂乎，連他穿的睡袍，都散發出絲緞光芒、看起來觸感極佳，簡直逼迫人起邪念。

宋仲基的睡袍、睡衣都是來自韓國品牌，第4集當中，飾演文森佐卡薩諾的宋仲基首度穿上睡袍，帥氣逼人，這套來自happiestness的純絲睡衣，是Hugo系列的Spark of Light款式，以黑夜中綻放的光芒作為靈感設計，海軍藍為底、勃根地酒紅色絲線緄邊更增添了奢華精緻感，拜文森佐魅力之賜，原價64萬韓元的睡袍，即使打6折降到台幣10,560元也已完售；而李棟旭也曾經穿著happiestness Hugo系列的Dahlia Dreams款式，展現慵懶迷人的帥氣。

而第9集宋仲基煮拉麵、全汝彬掌握曖昧距離逼近他背後的畫面，宋仲基穿了相對平價的EVENIE的睡袍和條紋睡衣，這也是BTS的金泰亨Taehyung曾經選搭的款式，此外，「臉蛋天才」車銀優也是EVENIE睡衣的愛好者；宋仲基選搭的EVENIE睡袍韓幣64,800元、睡衣和睡褲54,800元，折合台幣分別約1,780元、1,507元，價格相當親民。

EVENIE的睡袍。圖／取自EVENIE官網
EVENIE的睡袍。圖／取自EVENIE官網
宋仲基在劇中以貴公子氣息濃郁的Drake's領巾色誘金聖喆。圖／取自tvN IG
宋仲基在劇中以貴公子氣息濃郁的Drake's領巾色誘金聖喆。圖／取自tvN IG
宋仲基在第4集身穿純絲happiestness的Hugo系列睡袍、睡衣。圖／取自tvN IG
宋仲基在第4集身穿純絲happiestness的Hugo系列睡袍、睡衣。圖／取自tvN IG
原價64萬韓元、特價38萬4,000韓元，原價約台幣17,600元、特價台幣10,560元的睡袍，拜宋仲基魅力所賜已完售。圖／取自happiestness官網
原價64萬韓元、特價38萬4,000韓元，原價約台幣17,600元、特價台幣10,560元的睡袍，拜宋仲基魅力所賜已完售。圖／取自happiestness官網
宋仲基選穿的happiestness的Hugo系列睡衣有酒紅色絲線緄邊，奢華精緻。圖／取自happiestness.com
宋仲基選穿的happiestness的Hugo系列睡衣有酒紅色絲線緄邊，奢華精緻。圖／取自happiestness.com
宋仲基在第9集詮釋EVENIE的睡袍和條紋睡衣。圖／取自tvN IG
宋仲基在第9集詮釋EVENIE的睡袍和條紋睡衣。圖／取自tvN IG
宋仲基在第4集身穿純絲happiestness的Hugo系列睡袍、睡衣。圖／取自tvN IG
宋仲基在第4集身穿純絲happiestness的Hugo系列睡袍、睡衣。圖／取自tvN IG
宋仲基在「黑道律師文森佐」劇中展現西裝穿搭的極致帥。圖／取自tvN IG
宋仲基在「黑道律師文森佐」劇中展現西裝穿搭的極致帥。圖／取自tvN IG
EVENIE的條紋睡衣。圖／取自EVENIE.co.kr
EVENIE的條紋睡衣。圖／取自EVENIE.co.kr
宋仲基在第9集詮釋EVENIE的睡袍和條紋睡衣。圖／取自tvN IG
宋仲基在第9集詮釋EVENIE的睡袍和條紋睡衣。圖／取自tvN IG
即使是可愛的英國品牌Universal Works羊毛帽，宋仲基也能駕馭自如。圖／取自tvN IG
即使是可愛的英國品牌Universal Works羊毛帽，宋仲基也能駕馭自如。圖／取自tvN IG
宋仲基在第9集詮釋EVENIE的睡袍和條紋睡衣。圖／取自tvN IG
宋仲基在第9集詮釋EVENIE的睡袍和條紋睡衣。圖／取自tvN IG
李棟旭也曾經穿著happiestness睡衣的Hugo系列的Dahlia Dreams款式。圖／取自happiestness官方臉書
李棟旭也曾經穿著happiestness睡衣的Hugo系列的Dahlia Dreams款式。圖／取自happiestness官方臉書

西裝 黑道

延伸閱讀

宋仲基「波哥大」傳將於7月復拍 片商回應了

韓國電影界具代表性演員TOP100！宋仲基、李敏鎬、孫藝真、全智賢、宋慧喬一線男神女神都上榜

成功揮別老態！35歲宋仲基雙管齊下找回歐巴萌樣

玉澤演帥壓宋仲基？「黑道律師文森佐」這細節成關鍵

相關新聞

只有西裝帥？「文森佐」宋仲基穿睡袍才帥到讓人起邪念

播映到一半的韓劇「黑道律師文森佐」展現宋仲基的各種帥，在飲食、運動雙管齊下的淬鍊中，離婚後顏值、身材都攀登巔峰，第一集就...

「少女媽媽」孫芸芸 奢華運動內衣穿得又正又辣

滑孫芸芸的IG真是賞心悅目，她又po出身穿CELINE 2021春夏運動內衣的照片，搭配棒球帽、高腰褲，輕輕鬆鬆穿出巨星...

撞衫性感運動內衣！Lisa、地表最美小三 拍照姿勢也同款

近日「地表最強暨最美小三」韓韶禧（韓素希）登上香港版ELLE雜誌，身穿CELINE春夏運動風內衣，搭襯粗花呢獵裝外套和牛...

顧眼睛兼接地氣？這幾枚「綠」時計正夯

顏色總能帶來直觀能量與情緒，一如綠色常給人環保、有機的印象。有別於傳統的黑與白（或銀），綠色也逐漸開始滲透時間的主舞台，...

後疫情口紅新風潮！迪奧引領持久唇露 不掉色更持久

防疫期間，口罩不離身的女性朋友，每次只要拿下口罩就會擔心口紅沾染的問題。Dior迪奧搶先引領新後疫情時代潮流，推出了全新...

十倍速根本黑科技！康斯登全新自製機芯挑戰40赫茲大關

17世紀擺輪游絲的發明、對機械鐘表產業帶來了深遠影響。「擺輪游絲」結構是由一條安裝於擺輪上的纖細游絲（sprial）所組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。