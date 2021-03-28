只有西裝帥？「文森佐」宋仲基穿睡袍才帥到讓人起邪念

播映到一半的韓劇「黑道律師文森佐」展現宋仲基的各種帥，在飲食、運動雙管齊下的淬鍊中，離婚後顏值、身材都攀登巔峰，第一集就脫衣洗澡拉抬收視；宋仲基的每集穿搭更像是奢華西裝實境秀，讓西裝控的女孩們看得不亦樂乎，連他穿的睡袍，都散發出絲緞光芒、看起來觸感極佳，簡直逼迫人起邪念。

宋仲基的睡袍、睡衣都是來自韓國品牌，第4集當中，飾演文森佐卡薩諾的宋仲基首度穿上睡袍，帥氣逼人，這套來自happiestness的純絲睡衣，是Hugo系列的Spark of Light款式，以黑夜中綻放的光芒作為靈感設計，海軍藍為底、勃根地酒紅色絲線緄邊更增添了奢華精緻感，拜文森佐魅力之賜，原價64萬韓元的睡袍，即使打6折降到台幣10,560元也已完售；而李棟旭也曾經穿著happiestness Hugo系列的Dahlia Dreams款式，展現慵懶迷人的帥氣。