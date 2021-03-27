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「少女媽媽」孫芸芸 奢華運動內衣穿得又正又辣

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
孫芸芸以CELINE棒球帽和運動內衣，搭出潮流辣媽的氣勢。圖／取自IG
孫芸芸以CELINE棒球帽和運動內衣，搭出潮流辣媽的氣勢。圖／取自IG

滑孫芸芸的IG真是賞心悅目，她又po出身穿CELINE 2021春夏運動內衣的照片，搭配棒球帽、高腰褲，輕輕鬆鬆穿出巨星氣場，引來「太正！根本少女媽媽」的稱讚留言，說是漫畫裡走出來的高中女生也不為過。

孫芸芸配戴的帽款詢問度超高，同樣來自CELINE，有海軍藍反白字、白底紅字共2款，以聚脂纖維和棉質製成；而她身上的運動內衣，是春夏熱門款，包括韓國女星韓韶禧、品牌好友凱亞葛柏（Kaia Gerber）和CELINE代言人BLACKPINK Lisa都詮釋過，共有白色、黑色、海軍風條紋款3個款式，以棉、彈性纖維和尼龍製成，孫芸芸以條紋款搭配當前最流行的高腰剪裁褲，呈現時髦流行的面貌。

在摩納哥發表的CELINE 2021春夏系列，以運動場跑道的場景，來宣揚年輕主張，起跑線也是以白色品牌字母書寫，呼應到Logo C字的單品，全系列包括迷彩、格紋、豹紋等印花，以運動風的服裝詮釋青春紀錄，包括上摺手法處理的CELINE Fold牛仔褲、運動風內衣、短版T恤等，都表現自由混搭的青春主張。

孫芸芸以CELINE棒球帽和運動內衣，搭出潮流辣媽的氣勢。圖／取自IG
孫芸芸以CELINE棒球帽和運動內衣，搭出潮流辣媽的氣勢。圖／取自IG
Logo C字棒球帽，14,000元。圖／取自CELINE官網
Logo C字棒球帽，14,000元。圖／取自CELINE官網
凱亞葛柏詮釋CELINE運動內衣，17,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏詮釋CELINE運動內衣，17,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
海軍條紋運動風內衣，17,500元。圖／取自CELINE官網
海軍條紋運動風內衣，17,500元。圖／取自CELINE官網
孫芸芸以CELINE棒球帽和運動內衣，搭出潮流辣媽的氣勢。圖／取自IG
孫芸芸以CELINE棒球帽和運動內衣，搭出潮流辣媽的氣勢。圖／取自IG
孫芸芸以CELINE棒球帽和運動內衣，搭出潮流辣媽的氣勢。圖／取自IG
孫芸芸以CELINE棒球帽和運動內衣，搭出潮流辣媽的氣勢。圖／取自IG
孫芸芸以CELINE棒球帽和運動內衣，搭出潮流辣媽的氣勢。圖／取自IG
孫芸芸以CELINE棒球帽和運動內衣，搭出潮流辣媽的氣勢。圖／取自IG
在摩納哥發表的CELINE 2021春夏系列。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
在摩納哥發表的CELINE 2021春夏系列。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
孫芸芸以CELINE棒球帽和運動內衣，搭出潮流辣媽的氣勢。圖／取自IG
孫芸芸以CELINE棒球帽和運動內衣，搭出潮流辣媽的氣勢。圖／取自IG
凱亞葛柏詮釋CELINE運動內衣，17,500元。圖／取自微博
凱亞葛柏詮釋CELINE運動內衣，17,500元。圖／取自微博

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