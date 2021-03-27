「少女媽媽」孫芸芸 奢華運動內衣穿得又正又辣

滑孫芸芸的IG真是賞心悅目，她又po出身穿CELINE 2021春夏運動內衣的照片，搭配棒球帽、高腰褲，輕輕鬆鬆穿出巨星氣場，引來「太正！根本少女媽媽」的稱讚留言，說是漫畫裡走出來的高中女生也不為過。

孫芸芸配戴的帽款詢問度超高，同樣來自CELINE，有海軍藍反白字、白底紅字共2款，以聚脂纖維和棉質製成；而她身上的運動內衣，是春夏熱門款，包括韓國女星韓韶禧、品牌好友凱亞葛柏（Kaia Gerber）和CELINE代言人BLACKPINK Lisa都詮釋過，共有白色、黑色、海軍風條紋款3個款式，以棉、彈性纖維和尼龍製成，孫芸芸以條紋款搭配當前最流行的高腰剪裁褲，呈現時髦流行的面貌。