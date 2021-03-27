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撞衫性感運動內衣！Lisa、地表最美小三 拍照姿勢也同款
近日「地表最強暨最美小三」韓韶禧（韓素希）登上香港版ELLE雜誌，身穿CELINE春夏運動風內衣，搭襯粗花呢獵裝外套和牛仔褲，與CELINE全球代言人BLACKPINK的Lisa拍攝大陸版時尚芭莎Harper's Bazaar的造型同款不同色，妙的是兩個人都舉起手拍照，撞衫也撞姿勢，又是一個網美定番拍照範本。
時尚芭莎微博釋出BLACKPINK Lisa拍攝的照片，既甜美又酷帥，粉絲也紛紛祝她生日快樂，身為CELINE代言人，她也將品牌春夏服裝穿好穿滿。韓韶禧則是以「小惡魔吸引力」為主題拍攝港版ELLE雜誌，也是她首度登上該雜誌封面，因「夫婦的世界」大受歡迎而晉升女一，戲約不斷，和安普賢演出的「My Name」以及與宋江演出的「無法抗拒的他」都將陸續上檔。
CELINE的2021春夏是以迷彩、格紋、運動服為命題的青春紀錄，闡揚年輕人的文化，在服裝輪廓也以運動風為主，表現盡其在我的自由，Lisa和韓韶禧撞衫的運動內衣就是焦點單品，包括黑、白色與條紋款式，早前凱亞葛柏拍攝形象照也是選搭同款，此外， CELINE Fold上摺手法牛仔褲、真絲喀什米爾罩衫，或是永恆經典的法式格紋西裝外套、風衣等，都是當季標誌設計，各式腋下包款則是迎合復古風潮的寫照。
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