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撞衫性感運動內衣！Lisa、地表最美小三 拍照姿勢也同款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
韓韶禧與BLACKPINK的Lisa宛如左右鏡像對照組，撞衫也撞拍照姿勢。圖／取自IG、微博
韓韶禧與BLACKPINK的Lisa宛如左右鏡像對照組，撞衫也撞拍照姿勢。圖／取自IG、微博

近日「地表最強暨最美小三」韓韶禧（韓素希）登上香港版ELLE雜誌，身穿CELINE春夏運動風內衣，搭襯粗花呢獵裝外套和牛仔褲，與CELINE全球代言人BLACKPINK的Lisa拍攝大陸版時尚芭莎Harper's Bazaar的造型同款不同色，妙的是兩個人都舉起手拍照，撞衫也撞姿勢，又是一個網美定番拍照範本。

時尚芭莎微博釋出BLACKPINK Lisa拍攝的照片，既甜美又酷帥，粉絲也紛紛祝她生日快樂，身為CELINE代言人，她也將品牌春夏服裝穿好穿滿。韓韶禧則是以「小惡魔吸引力」為主題拍攝港版ELLE雜誌，也是她首度登上該雜誌封面，因「夫婦的世界」大受歡迎而晉升女一，戲約不斷，和安普賢演出的「My Name」以及與宋江演出的「無法抗拒的他」都將陸續上檔。

CELINE的2021春夏是以迷彩、格紋、運動服為命題的青春紀錄，闡揚年輕人的文化，在服裝輪廓也以運動風為主，表現盡其在我的自由，Lisa和韓韶禧撞衫的運動內衣就是焦點單品，包括黑、白色與條紋款式，早前凱亞葛柏拍攝形象照也是選搭同款，此外， CELINE Fold上摺手法牛仔褲、真絲喀什米爾罩衫，或是永恆經典的法式格紋西裝外套、風衣等，都是當季標誌設計，各式腋下包款則是迎合復古風潮的寫照。

BLACKPINK的Lisa在大陸時尚芭莎的拍攝，身穿CELINE春夏金蔥裙裝。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa在大陸時尚芭莎的拍攝，身穿CELINE春夏金蔥裙裝。圖／取自微博
韓韶禧拍攝ELLE香港版雜誌封面，展現好身材。圖／取自IG
韓韶禧拍攝ELLE香港版雜誌封面，展現好身材。圖／取自IG
韓韶禧以CELINE青春洋溢的2021春夏系列穿搭，登上香港版ELLE。圖／取自IG
韓韶禧以CELINE青春洋溢的2021春夏系列穿搭，登上香港版ELLE。圖／取自IG
Lisa穿CELINE 2021春夏女裝，甜美又帥氣。圖／取自微博
Lisa穿CELINE 2021春夏女裝，甜美又帥氣。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa以CELINE春夏造型拍攝大陸時尚芭莎。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa以CELINE春夏造型拍攝大陸時尚芭莎。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa以CELINE春夏造型拍攝大陸時尚芭莎。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa以CELINE春夏造型拍攝大陸時尚芭莎。圖／取自微博
韓韶禧詮釋Alexander McQueen皮革吊帶連身裙拍攝港版ELLE。圖／取自IG
韓韶禧詮釋Alexander McQueen皮革吊帶連身裙拍攝港版ELLE。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa在大陸時尚芭莎的拍攝，和韓韶禧的封面形成左右對稱的相同姿勢。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa在大陸時尚芭莎的拍攝，和韓韶禧的封面形成左右對稱的相同姿勢。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa以CELINE春夏造型拍攝大陸時尚芭莎。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa以CELINE春夏造型拍攝大陸時尚芭莎。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa以CELINE春夏造型拍攝大陸時尚芭莎。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa以CELINE春夏造型拍攝大陸時尚芭莎。圖／取自微博
CELINE 2021春夏女裝以運動內衣為焦點單品，搭襯獵裝外套或西裝。圖／取自微博
CELINE 2021春夏女裝以運動內衣為焦點單品，搭襯獵裝外套或西裝。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa以CELINE春夏造型拍攝大陸時尚芭莎。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa以CELINE春夏造型拍攝大陸時尚芭莎。圖／取自微博
韓韶禧在港版ELLE身穿GIVENCHY金屬裝飾露背連身裙。圖／取自IG
韓韶禧在港版ELLE身穿GIVENCHY金屬裝飾露背連身裙。圖／取自IG
身為CELINE的代言人，BLACKPINK的Lisa在大陸時尚芭莎的拍攝也以CELINE裙裝登場。圖／取自微博
身為CELINE的代言人，BLACKPINK的Lisa在大陸時尚芭莎的拍攝也以CELINE裙裝登場。圖／取自微博
韓韶禧首度登上ELLE雜誌封面。圖／取自IG
韓韶禧首度登上ELLE雜誌封面。圖／取自IG
韓韶禧在香港版ELLE雜誌詮釋CELINE印花上衣、粗花呢獵裝外套、高腰Serge喇叭牛仔褲。圖／取自IG
韓韶禧在香港版ELLE雜誌詮釋CELINE印花上衣、粗花呢獵裝外套、高腰Serge喇叭牛仔褲。圖／取自IG
韓韶禧早先就在自己的IG放上身穿Alexander McQueen皮革吊帶連身裙的性感照片。圖／取自IG
韓韶禧早先就在自己的IG放上身穿Alexander McQueen皮革吊帶連身裙的性感照片。圖／取自IG

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