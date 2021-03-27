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顧眼睛兼接地氣？這幾枚「綠」時計正夯

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）蘆葦綠SeaQ腕表，30萬1,000元（針扣款）。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）蘆葦綠SeaQ腕表，30萬1,000元（針扣款）。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。

顏色總能帶來直觀能量與情緒，一如綠色常給人環保、有機的印象。有別於傳統的黑與白（或銀），綠色也逐漸開始滲透時間的主舞台，以不同彩度、亮度、形式，成為手表設計的熱門元素。德國高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）近日發表2021年全新「蘆葦綠色」的SeaQ腕表，以相當低彩度、低明度的墨綠，使用在表盤與表圈之上。

SeaQ是品牌以自家1960年代歷史作品「Spezialist Type RP TS 200」為原型，並在2019年推出的第五個系列，鎖定專業潛水性能。腕表同時通過ISO 6425與德國DIN 8306兩種規格，雖然面盤上並註記防水深度，但裝載自製39-11自動上鏈機芯的腕表確實具備200米防水性能，39.5毫米的精鋼表殼可搭配灰色尼龍、橡膠或精鋼表帶，價位自30萬1,000元至34萬2,000元不等，預計五月先在北美市場開賣。

和格拉蘇蒂原創一樣同屬Swatch Group集團的寶珀（Blancpain）則也有一款Fifty Fathoms Bathyscaphe湖水綠面飛返計時碼表，搭配上綠色陶瓷表圈的面盤再經太陽紋處理，讓金屬綠色將隨手腕轉動、低調美型。「浪琴（Longines）」的Lengend Diver復刻潛水表同樣瞄準湖水綠，L888.5機芯（ETA A31.L11）具備不受磁力影響的「矽材質游絲」，腕表則有300米防水性能，優雅、復古、斯文三合為一。

而如果真正喜歡綠色，怎麼能忘記「表王」勞力士（ROLEX）？品牌共有「綠水鬼」Submariner Date、Day-Date 40毫米玫瑰金的橄欖綠、為女性獻上的Oyster Perpetual 31毫米的蠔式經典綠，喜歡哪種綠？任君挑選！

浪琴Legend Diver潛水表具備矽材質、300米防水性能，並以青銅表殼襯漸層湖水綠面盤，復古迷人，價格店洽。圖 / 浪琴表提供。
浪琴Legend Diver潛水表具備矽材質、300米防水性能，並以青銅表殼襯漸層湖水綠面盤，復古迷人，價格店洽。圖 / 浪琴表提供。
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）近日發表新款蘆葦綠SeaQ腕表，同時通過ISO 6425與德國DIN 8306兩種規格，防水可達200米。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）近日發表新款蘆葦綠SeaQ腕表，同時通過ISO 6425與德國DIN 8306兩種規格，防水可達200米。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
Blancpain Bathyscaphe深潛器飛返計時碼表，表層經反覆塗層試驗、才在明亮深淺間找到最佳色彩平衡。圖 / 寶珀表提供。
Blancpain Bathyscaphe深潛器飛返計時碼表，表層經反覆塗層試驗、才在明亮深淺間找到最佳色彩平衡。圖 / 寶珀表提供。
以自家1960年代歷史作品「Spezialist Type RP TS 200」為原型的SeaQ，是品牌在2019年推出的第五個系列、並擴展領域至專業潛水腕表。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
以自家1960年代歷史作品「Spezialist Type RP TS 200」為原型的SeaQ，是品牌在2019年推出的第五個系列、並擴展領域至專業潛水腕表。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
勞力士的Submariner Date腕表具備精密與深潛性能，加上綠色陶瓷表圈因而為愛好者趣稱為「綠水鬼」。圖 / 勞力士提供。
勞力士的Submariner Date腕表具備精密與深潛性能，加上綠色陶瓷表圈因而為愛好者趣稱為「綠水鬼」。圖 / 勞力士提供。

腕表 品牌 德國

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