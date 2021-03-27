雙語國家只要懂語言？ 台灣世代智庫探討藝術軟實力
台灣世代智庫與比利時台北辦事處今舉辦第八屆《全球台北論壇》，一同探討表演藝術與雙語教育推動的重要性。台灣世代智庫執行長陳冠廷表示，政府推動2030雙語國家政策，除了基礎語言能力指標外，也要加強文化、生活、藝術的傳達力，這也是與多語國家比利時辦事處或兩廳院的合作的重要原因，讓更多人可以了解台灣文化的溝通力。
比利時辦事處副處長何邁新指出，比利時有三種官方語言、以及一個混合語言區，雙語教育經驗豐富，現在也透過藝術活動來促進多元文化的發展，比如說「法語月」的節日，就是一個很好的多元文化案例。他說，台灣的語言文化具有相當多樣性，相信比利時可以成為台灣發展雙語議題上，重要的參考例子。
國家兩廳院副總監施馨媛指出，兩廳院除了國內相關的演出之外，有許多來自國外的節目，但要如何讓國內觀眾理解外文節目？施馨媛表示，在雙語場館的發展下，提供字幕、語音的協助，兩廳院也與各國相關的廳舍合作，一同推廣多元文化的藝術表演，在國內推廣的部分也透過易讀服務讓藝術文化能向下扎根，透過這些方式來增進藝術文化的溝通力。
論壇中除了邀請比利時台北辦事處副處長何邁新 （Maxime Ramon）及國家兩廳院副總監施馨媛現身分享，活動也邀請 FIG Formosa Improv Group 福爾摩沙即興組合進行雙語即興演出．
台灣世代智庫執行長陳冠廷指出，雙語國家2030的目標、除了基礎語言能力指標，融入生活、融入藝術、加強文化傳達力也是重要的一環，例如福爾摩沙即興組合，就是使用中文、英文、台語等語言呈現戲劇、喜劇，透過這類型表演藝術的推廣，可以豐富語言使用的層次，強化整體文化溝通力。
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