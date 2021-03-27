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後疫情口紅新風潮！迪奧引領持久唇露 不掉色更持久

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
迪奧超完美持久唇露＃820焦糖奶茶一抹顯氣質。記者劉小川／攝影
迪奧超完美持久唇露＃820焦糖奶茶一抹顯氣質。記者劉小川／攝影

防疫期間，口罩不離身的女性朋友，每次只要拿下口罩就會擔心口紅沾染的問題。Dior迪奧搶先引領新後疫情時代潮流，推出了全新唇彩「超完美持久唇露」。透過科技將持久鎖色搭配著輕盈舒適的兩大訴求，為後疫情時代為每位女性帶來不同樣的美妝新趨勢。

唇彩使用起來，大家最害怕的就是沾染在杯器、食物、口罩上，雖然上唇顯色飽和卻帶來許多的不方便性，加上季節的變化，容易因為乾燥出現唇上的乾紋，迪奧也看到消費者們的需求，為大家準備了兩全其美的最佳唇上濾鏡。

運用了新一代的極致鎖色科技品牌Dior，讓新一款的唇彩不僅顯色完美飽和，同時感到嘴唇被滋潤卻又零負擔的感受度。「超完美持久唇露」推出10款專為亞洲女性打造的色選，一抹顯色讓暗黃皮膚立即透出好氣色。

迪奧超完美持久唇露3大色系包含，迷人性感的經典正紅、溫柔百搭的玫瑰木色，溫柔優雅的法式裸粉，優雅又不失溫柔的大膽強烈、俏麗活潑也一抹到位，綻放出清新粉霧的飽和動人唇色。

其中4款更是台灣女性們的口袋名單，氣質裸色調的「＃100杏仁烤奶」、「＃200蜜豆肉桂」；顏值大增的玫瑰色系「＃626紅棕玫瑰」、「＃820焦糖奶茶」；黃皮一抹顯白必收的「＃741番茄柿紅」。

迪奧超完美持久唇露全系列於4月1日在「DIOR線上旗艦店」搶先開賣；上市首兩周任購買3支唇彩（需包含任一超完美持久唇露或藍星晚安潤唇膏）即可獲得獨家加贈的「Dior迪奧裸粉帆布化妝包」乙個，數量有限贈完為止。

娜塔莉波曼演繹不沾染唇露的細緻飽和。圖／Dior迪奧提供
娜塔莉波曼演繹不沾染唇露的細緻飽和。圖／Dior迪奧提供
迪奧超完美持久唇露色彩飽和及輕盈質地，讓後疫情時代女性立即圈粉。記者劉小川／攝影
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Dior迪奧超完美持久唇露／單支售價1,300元。記者劉小川／攝影
Dior迪奧超完美持久唇露／單支售價1,300元。記者劉小川／攝影
台灣女生的口袋名單必選色號。記者劉小川／攝影
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Dior迪奧超完美持久唇露／單支售價1,300元。圖／Dior迪奧提供
Dior迪奧超完美持久唇露／單支售價1,300元。圖／Dior迪奧提供

唇彩 口罩 Dior

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