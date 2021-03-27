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十倍速根本黑科技！康斯登全新自製機芯挑戰40赫茲大關
17世紀擺輪游絲的發明、對機械鐘表產業帶來了深遠影響。「擺輪游絲」結構是由一條安裝於擺輪上的纖細游絲（sprial）所組成，並以其固定的頻率來回擺動，以控制和影響腕表齒輪的旋轉速度。瑞士機械表品牌康斯登（Frederique Constant）發表全新Slimline Monolithic Manufacture腕表，以高振頻40赫茲的機芯，企圖為精準精密再立新標準。
由單晶矽製成的Monolithic震盪系統，具有單件式小巧、採用全新錨固系統的超薄震盪系統、透過砝碼調節等多項特點。裝有兩個調節砝碼的單一部件取代了由26個部件組成的標準模組，加上擒縱錨內嵌於震盪系統，並首次將其功能整合至彎曲結構，體積縮小、因而能將功能保留於纖薄的矽製層中。
有別於傳統機芯每小時振動28,800次，Monolithic Manufacture腕表是瑞士製造極少見每小時振頻高達288,000次或40赫茲的機械腕表，單晶矽100％抗磁，可抵抗溫度變化，重量也較一般震盪系統輕四倍。40毫米的腕錶搭配了寶璣式指針、飾以機刻、平頭釘圖案，六點鐘半開放視窗則可欣賞振盪系統的律動。三種限量款式，其中810枚為精鋼表殼藍色表盤、810枚為精鋼表殼與銀色表盤，18K玫瑰金則最為稀少，訂價約49萬8,000元、限量81只。
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