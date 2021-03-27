快訊

台股萬六你暴富了嗎？十大證券商網路排名揭曉

邊境開放承認中國疫苗是政治籌碼？ 指揮中心這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

十倍速根本黑科技！康斯登全新自製機芯挑戰40赫茲大關

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
康斯登 Slimline Monolithic Manufacture玫瑰金腕表，限量81只、49萬8,000元。圖 / 康斯登提供。
康斯登 Slimline Monolithic Manufacture玫瑰金腕表，限量81只、49萬8,000元。圖 / 康斯登提供。

17世紀擺輪游絲的發明、對機械鐘表產業帶來了深遠影響。「擺輪游絲」結構是由一條安裝於擺輪上的纖細游絲（sprial）所組成，並以其固定的頻率來回擺動，以控制和影響腕表齒輪的旋轉速度。瑞士機械表品牌康斯登（Frederique Constant）發表全新Slimline Monolithic Manufacture腕表，以高振頻40赫茲的機芯，企圖為精準精密再立新標準。

由單晶矽製成的Monolithic震盪系統，具有單件式小巧、採用全新錨固系統的超薄震盪系統、透過砝碼調節等多項特點。裝有兩個調節砝碼的單一部件取代了由26個部件組成的標準模組，加上擒縱錨內嵌於震盪系統，並首次將其功能整合至彎曲結構，體積縮小、因而能將功能保留於纖薄的矽製層中。

有別於傳統機芯每小時振動28,800次，Monolithic Manufacture腕表是瑞士製造極少見每小時振頻高達288,000次或40赫茲的機械腕表，單晶矽100％抗磁，可抵抗溫度變化，重量也較一般震盪系統輕四倍。40毫米的腕錶搭配了寶璣式指針、飾以機刻、平頭釘圖案，六點鐘半開放視窗則可欣賞振盪系統的律動。三種限量款式，其中810枚為精鋼表殼藍色表盤、810枚為精鋼表殼與銀色表盤，18K玫瑰金則最為稀少，訂價約49萬8,000元、限量81只。

康斯登（Frederique Constant）發表全新Slimline Monolithic Manufacture腕表，以高振頻40赫茲機芯，為精準精密再立新標準。圖 / 康斯登提供。
康斯登（Frederique Constant）發表全新Slimline Monolithic Manufacture腕表，以高振頻40赫茲機芯，為精準精密再立新標準。圖 / 康斯登提供。
裝有兩個調節砝碼的單一部件取代了由26個部件組成的標準模組，加上擒縱錨內嵌於震盪系統，因而在量體上更為輕薄。圖 / 康斯登提供（合成圖）。
裝有兩個調節砝碼的單一部件取代了由26個部件組成的標準模組，加上擒縱錨內嵌於震盪系統，因而在量體上更為輕薄。圖 / 康斯登提供（合成圖）。
由單晶矽製成的Monolithic震盪系統，具有單件式小巧、採用全新錨固系統的超薄震盪系統、透過砝碼調節等多項特點。圖 / 康斯登提供。
由單晶矽製成的Monolithic震盪系統，具有單件式小巧、採用全新錨固系統的超薄震盪系統、透過砝碼調節等多項特點。圖 / 康斯登提供。

腕表 瑞士

延伸閱讀

OMEGA X 阿聯酋紐西蘭隊 勇奪36屆美洲盃帆船賽事桂冠

東西神獸大集合 Arnold & Son、Roger Dubuis傳說再臨

遠離藍光、保護眼睛！「大日期」腕表 常保好視力

歐米茄2021新品出手了！五大重點懶人包、價格看這裡！

相關新聞

後疫情口紅新風潮！迪奧引領持久唇露 不掉色更持久

防疫期間，口罩不離身的女性朋友，每次只要拿下口罩就會擔心口紅沾染的問題。Dior迪奧搶先引領新後疫情時代潮流，推出了全新...

十倍速根本黑科技！康斯登全新自製機芯挑戰40赫茲大關

17世紀擺輪游絲的發明、對機械鐘表產業帶來了深遠影響。「擺輪游絲」結構是由一條安裝於擺輪上的纖細游絲（sprial）所組...

兒童節六福村主題樂園開放免費玩 12歲以下就能0元入園

六福村在今年清明兒童連假4天，推出0元玩樂園的大禮，只要是未滿12歲的兒童，就能免費入園進場，更難得重現已消失多年的自駕...

錢錢沒有變不見！MB&F把400萬變成這個手上酷東西

想要知道今天是星期幾？有很多傳統方法。翻查日曆、看電腦、看智慧手機，但獨立製表品牌MB&F說不！現在想知道星期幾？你還可...

頂級鐘表 X F1一級方程式賽車 巴林站前觀戰亮點！

周末有什麼計畫？欣賞即將在登場的F1一級方程式賽車巴林站與車手配戴的運動風手表，是待在家卻又充滿活力的靜態之選。日前甫宣...

台中2百貨4月加入購物節戰場 推卡友禮搶買氣

台中百貨購物節開打！台中大遠百「美麗購物節」、廣三SOGO「全館感謝祭」已開跑，台中新光三越「初夏購物節」及豐原太平洋百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。