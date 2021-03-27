十倍速根本黑科技！康斯登全新自製機芯挑戰40赫茲大關

17世紀擺輪游絲的發明、對機械鐘表產業帶來了深遠影響。「擺輪游絲」結構是由一條安裝於擺輪上的纖細游絲（sprial）所組成，並以其固定的頻率來回擺動，以控制和影響腕表齒輪的旋轉速度。瑞士機械表品牌康斯登（Frederique Constant）發表全新Slimline Monolithic Manufacture腕表，以高振頻40赫茲的機芯，企圖為精準精密再立新標準。

由單晶矽製成的Monolithic震盪系統，具有單件式小巧、採用全新錨固系統的超薄震盪系統、透過砝碼調節等多項特點。裝有兩個調節砝碼的單一部件取代了由26個部件組成的標準模組，加上擒縱錨內嵌於震盪系統，並首次將其功能整合至彎曲結構，體積縮小、因而能將功能保留於纖薄的矽製層中。