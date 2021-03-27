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錢錢沒有變不見！MB&F把400萬變成這個手上酷東西
想要知道今天是星期幾？有很多傳統方法。翻查日曆、看電腦、看智慧手機，但獨立製表品牌MB&F說不！現在想知道星期幾？你還可以看看MB&F的LEGACY MACHINE系列十年科幻大作：LMX！
在44毫米的弧形透明藍寶石水晶玻璃中，六點鐘的球形裝置，有個酷炫的半球形立體裝置，其中一側的金屬拱形凹槽，一側有著T、T、S字樣，另一則有標示了M、W、F與紅色的S，原來合起來就是星期一（Monday）到星期日（Sunday）的英文字母縮寫，並以一個藍鋼的雙箭頭指示器指示。
Legacy Machine系列首次於2011年問世，而2021年的LMX腕表，是由Jean-François Mojon和古典製表抗霸子Kari Voutilainen打造的Legacy Machine No1機芯，其酷炫玩味之處不僅於此，它還有著三個主發條盒可達七日動力儲存，雙傾斜漆藝表盤搭配雙時間顯示讓你變成時間管理大師，而藍寶石水晶鏡面下懸浮擺盪、猶如外星訪客的懸浮擺輪，更讓人目不暇己、屏息以待。
表殼材質共有兩個版本：18K 5N+玫瑰金搭配黑色NAC鍍膜機板和橋板，全球限量18只、訂價約398萬元；5級鈦搭配綠色CVD鍍膜機板和橋板則為全球限量33只，訂價約352萬元。
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