快訊

「這是羞辱！」雇主拿8千多個硬幣付移工薪資 勞動局傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錢錢沒有變不見！MB&F把400萬變成這個手上酷東西

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
MB&F的LMX腕表具備黃金套筒搭配鑽石沉頭螺栓，全數由367個零件組成。圖 / MB&F提供。
MB&F的LMX腕表具備黃金套筒搭配鑽石沉頭螺栓，全數由367個零件組成。圖 / MB&F提供。

想要知道今天是星期幾？有很多傳統方法。翻查日曆、看電腦、看智慧手機，但獨立製表品牌MB&F說不！現在想知道星期幾？你還可以看看MB&F的LEGACY MACHINE系列十年科幻大作：LMX！

在44毫米的弧形透明藍寶石水晶玻璃中，六點鐘的球形裝置，有個酷炫的半球形立體裝置，其中一側的金屬拱形凹槽，一側有著T、T、S字樣，另一則有標示了M、W、F與紅色的S，原來合起來就是星期一（Monday）到星期日（Sunday）的英文字母縮寫，並以一個藍鋼的雙箭頭指示器指示。

Legacy Machine系列首次於2011年問世，而2021年的LMX腕表，是由Jean-François Mojon和古典製表抗霸子Kari Voutilainen打造的Legacy Machine No1機芯，其酷炫玩味之處不僅於此，它還有著三個主發條盒可達七日動力儲存，雙傾斜漆藝表盤搭配雙時間顯示讓你變成時間管理大師，而藍寶石水晶鏡面下懸浮擺盪、猶如外星訪客的懸浮擺輪，更讓人目不暇己、屏息以待。

表殼材質共有兩個版本：18K 5N+玫瑰金搭配黑色NAC鍍膜機板和橋板，全球限量18只、訂價約398萬元；5級鈦搭配綠色CVD鍍膜機板和橋板則為全球限量33只，訂價約352萬元。

MB&F的Legacy Machine系列十年有成，帶來七日動力儲存、星期顯示、雙時間漆藝面盤的LMX腕表。圖 / MB&F提供。
MB&F的Legacy Machine系列十年有成，帶來七日動力儲存、星期顯示、雙時間漆藝面盤的LMX腕表。圖 / MB&F提供。
透明弧形藍寶石水晶下，LMX手上鍊機芯由Jean-François Mojon和古典製表大師Kari Voutilainen共同參與、完成。圖 / MB&F提供。
透明弧形藍寶石水晶下，LMX手上鍊機芯由Jean-François Mojon和古典製表大師Kari Voutilainen共同參與、完成。圖 / MB&F提供。
MB&F LMX 18K玫瑰金腕表，全球限量18只，398萬元。圖 / MB&F提供。
MB&F LMX 18K玫瑰金腕表，全球限量18只，398萬元。圖 / MB&F提供。

品牌 腕表

延伸閱讀

金曲歌后全裸上陣 董事長老公盯場不攔還放行

川普找上無名的app 自創社群平台

戴愛玲演唱會主視覺飄「仙氣」 掌鏡攝影師真實身分超大咖

戴愛玲飄「仙氣」 掌鏡者「珊比芭」真實身分超大咖

相關新聞

兒童節六福村主題樂園開放免費玩 12歲以下就能0元入園

六福村在今年清明兒童連假4天，推出0元玩樂園的大禮，只要是未滿12歲的兒童，就能免費入園進場，更難得重現已消失多年的自駕...

錢錢沒有變不見！MB&F把400萬變成這個手上酷東西

想要知道今天是星期幾？有很多傳統方法。翻查日曆、看電腦、看智慧手機，但獨立製表品牌MB&F說不！現在想知道星期幾？你還可...

頂級鐘表 X F1一級方程式賽車 巴林站前觀戰亮點！

周末有什麼計畫？欣賞即將在登場的F1一級方程式賽車巴林站與車手配戴的運動風手表，是待在家卻又充滿活力的靜態之選。日前甫宣...

台中2百貨4月加入購物節戰場 推卡友禮搶買氣

台中百貨購物節開打！台中大遠百「美麗購物節」、廣三SOGO「全館感謝祭」已開跑，台中新光三越「初夏購物節」及豐原太平洋百...

2021母親節／比免稅便宜！蘭蔻連續優惠 小黑瓶買1送1

母親節將到，想要搶便宜的人千萬不能錯過，全台唯一並列周年慶的母親節檔期品牌們，也紛紛打出特惠活動。蘭蔻為了寵愛粉絲們，特...

長榮與日本愛媛合作「類出國專機」今起飛 牠現身引騷動

長榮航空與日本愛媛縣政府合作推出類出國航班「愛媛愛旅行-就是愛出國」專機，今於台北松山機場起飛。為讓旅客感受滿滿的愛媛氛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。