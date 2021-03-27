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頂級鐘表 X F1一級方程式賽車 巴林站前觀戰亮點！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
二月宣布與一級方程式Aston Martin車隊合作的芝柏（Girard Perregaux），在官方instagram帳號中悄悄秀出車手Sebastian Vettel也戴上芝柏的桂冠（Laureato）系列計時碼表的動態。圖 / 翻攝自instagram＠girardperregaux （合成圖）
二月宣布與一級方程式Aston Martin車隊合作的芝柏（Girard Perregaux），在官方instagram帳號中悄悄秀出車手Sebastian Vettel也戴上芝柏的桂冠（Laureato）系列計時碼表的動態。圖 / 翻攝自instagram＠girardperregaux （合成圖）

周末有什麼計畫？欣賞即將在登場的F1一級方程式賽車巴林站與車手配戴的運動風手表，是待在家卻又充滿活力的靜態之選。日前甫宣布與Aston Martin車隊合作的芝柏（Girard Perregaux），近期便在官方instagram帳號「girardperregaux」中披露一系列照片，展示兩造的最新合作動態。

不僅Aston Martin車隊最新的AMR21賽車綠色車身已噴上芝柏（Girard Perregaux）的英文品牌字母，曾於2010、2011、2012與2013年四度獲總冠軍的德國車手Sebastian Vettel也戴上芝柏的桂冠（Laureato）系列計時碼表、訂價約44萬8,000元，另一位車手Lance Stroll則戴上Neo-Bridges腕表、台幣訂價約74萬8,000元。

而甫與法拉利（Ferrari）結盟的頂級鐘表品牌RICHARD MILLE則同樣受到各方關心，RICHARD MILLE甫於上個月宣布與Ferrari合作，並將在F1一級方程式賽事與包含世界耐力錦標賽項目（WEC endurance programs）、 GT國際賽事（Competizioni GT）、法拉利挑戰賽（Ferrari Challenge），甚至法拉利車手學院（Ferrari Driver Academy）等多個專案都有合作，關係深入而緊密。

此外原本與柏萊士（Bell & Ross）合作的雷諾車隊，則從2021賽季起更名為Alpine F1 Team，賽車塗裝也更新以法國國旗藍、紅、白三色為主配色；眼尖的手表愛好者或將發現：到三月底為止Bell & Ross尚未發表2021年與Alpine車隊的合作表款，僅二號車手Esteban Ocon與預備車手Daniil Kvyat戴上了Bell & Ross RS20系列手表。

但有跡象顯示，Bell & Ross應該將與Alpine車隊在2021持續合作，證據是昨日巴林站賽前，Esteban Ocon身上隊服袖口確實印有清楚的Bell & Ross字樣，並在近期另一則貼文中戴上BR V3-94 R.S.20計時碼表。至於2021年Bell & Ross與Alpine會否推出聯名表款？或許將是F1一級方程式賽車場邊的另類留心的焦點。

Alpine的一號車手、兩屆F1冠軍Fernando Alonso其實是RICHARD MILLE的品牌好友，至截稿為止，RICHARD MILLE官方網站仍保有Alonso的個人資訊，這或讓Alpine與Bell & Ross的合作帶來諸多變數與聯想。圖 / 翻攝自ig ＠alpinef1team。
Alpine的一號車手、兩屆F1冠軍Fernando Alonso其實是RICHARD MILLE的品牌好友，至截稿為止，RICHARD MILLE官方網站仍保有Alonso的個人資訊，這或讓Alpine與Bell & Ross的合作帶來諸多變數與聯想。圖 / 翻攝自ig ＠alpinef1team。
Bell & Ross BR V3-94 R.S.20計時碼表，16萬300元。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR V3-94 R.S.20計時碼表，16萬300元。圖 / Bell & Ross提供。
法拉利車手Charles Leclerc配戴上RICHARD MILLE腕表拍攝形象宣傳。圖 / RICHARD MILLE提供。
法拉利車手Charles Leclerc配戴上RICHARD MILLE腕表拍攝形象宣傳。圖 / RICHARD MILLE提供。
Bell & Ross應該將與Alpine車隊在2021持續合作，證據是昨日巴林站賽前，Esteban Ocon身上隊服袖口確實印有清楚的Bell & Ross字樣。圖 / 翻攝自ig ＠alpinef1team（合成圖）。
Bell & Ross應該將與Alpine車隊在2021持續合作，證據是昨日巴林站賽前，Esteban Ocon身上隊服袖口確實印有清楚的Bell & Ross字樣。圖 / 翻攝自ig ＠alpinef1team（合成圖）。
法拉利2021年F1新車SF21側邊，已可車身上白色RICHARD MILLE字樣。圖 / RICHARD MILLE提供。
法拉利2021年F1新車SF21側邊，已可車身上白色RICHARD MILLE字樣。圖 / RICHARD MILLE提供。
瑞士高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）甫於二月宣布與英國汽車品牌Aston Martin合作。圖 / Girard Perregaux提供。
瑞士高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）甫於二月宣布與英國汽車品牌Aston Martin合作。圖 / Girard Perregaux提供。

車手 法拉利 品牌

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