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台中2百貨4月加入購物節戰場 推卡友禮搶買氣

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
新光三越台中店「初夏購物節」4月1日至4月21日登場。記者余采瀅／攝影
新光三越台中店「初夏購物節」4月1日至4月21日登場。記者余采瀅／攝影

台中百貨購物節開打！台中大遠百「美麗購物節」、廣三SOGO「全館感謝祭」已開跑，台中新光三越「初夏購物節」及豐原太平洋百貨購物節於4月1日同步登場，業者祭出滿千送百，還有吸睛卡友禮搶買氣。

新光三越台中店「初夏購物節」4月1日至4月21日登場，為回饋會員，全館skm pay單筆滿3000送300禮券全面放送；貴賓卡會員獨享化妝品單筆滿3000送300；4月1日至4月5日名品、大家電區、法雅客、[I]STORE，單筆滿萬送500。

新光三越台中店表示，今年第一季業績上看53億元，尤其疫情影響，精名品業績增5成、服飾增3成、化妝品增25％、餐飲美食增2成。初夏購物節是百貨母親節檔期的前哨站，新光三越首波21天檔期，業績挑戰21億元，成長26％。

豐原太平洋百貨購物節於4月1日開打，除祭出滿千送百優惠、卡友專屬禮、14大銀行刷卡回饋外，今年迎接太平洋百貨30周年慶，4月1日至4月5日首5日全館累計消費滿3500送350及雙卡高額回饋，持APP/吉利卡+國泰世華信用卡於全館刷6萬送1800，30周年加碼再送200，最高回饋可達15.5％。

豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，今年推出吸睛卡友禮，4月1日至4月5日首5日當日消費滿3000就送馬卡龍刀具三件組；4月17日至18日卡友專屬優惠，現金50元可購買150元價值的美食樂購券；4月6日至21日單筆消費滿2000送吉利卡點數200點。

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