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2021母親節／比免稅便宜！蘭蔻連續優惠 小黑瓶買1送1

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻母親節周周有好驚喜，3分鐘內秒殺。記者劉小川／攝影
蘭蔻母親節周周有好驚喜，3分鐘內秒殺。記者劉小川／攝影

母親節將到，想要搶便宜的人千萬不能錯過，全台唯一並列周年慶的母親節檔期品牌們，也紛紛打出特惠活動。蘭蔻為了寵愛粉絲們，特別獻上比出國更好買的超級優惠，排隊下殺的好價格，周周都有厲害活動，蘭蔻明星商品也絕對下殺，不來排隊對不起自己。

過去蘭蔻粉絲們最愛的商品小黑瓶、極光水、青春霜不只以折扣回饋，更在ml數上有更划算的入手組合，就連頂級系列「玫瑰霜」都推出了低於萬元的佛心價。

第一周／4月1日起

明星跟網紅們都喜愛的神仙級精華「小黑瓶」超未來肌因賦活露，以及一推出就狂銷熱賣的「極光水」超極光活粹晶露，都是這次母親節讓人忍不住囤貨的首選。購買小黑瓶30ml、再送6瓶小容量5ml，等於再加碼送一瓶的好康；購買極光水150ml、即送100ml極光水，這樣的划算怎能輕易放過。

第二周／4月8日起

蘭蔻持妝完美零粉感巨星新品「零粉感超持久粉底棒」，一推出就讓粉絲們可以用好用滿，任選粉底液或粉底棒，即贈媲美正貨容量30ml的春夏防曬隔離神器「超輕盈UV水凝露」，任選之外，直接買1送1。

第三、四周／4月15日、4月22日

關注大容量的粉絲們，不能錯過的超霸氣組合，這兩周一次抓好抓滿「小黑瓶+極光水+青春霜」三大美肌金三角，也列入母檔第一檻滿額贈，直接把「超極光明星旅行組」整組帶走，買1送7，極光水即可回饋100ml，換算起來小黑瓶大容量折扣最低打到4.3折、極光水大容量最低至4.1折，超划算的價格，不必出國也享有如同免稅折扣。

入門明星商品、頂級保養折扣來搶灘

沒搶到前幾周的粉絲也別灰心，這些組合也讓荷包關不起來。以想「買什麼給什麼的不浪費概念」，直接買大送小，如買小黑瓶送小小黑＋極光水、買極光水送極光水＋小小黑、買春春霜送青春家族系列，不讓你吃虧的超絕佳組合。「絕對完美黃金玫瑰乳霜」也同樣推出不到萬元的價格就能入手的超級完美組合，想趁著活動升級頂級保養品的粉絲們，千萬別錯過。

低於萬元的頂級組合「絕對完美黃金玫瑰乳霜」想入門頂級就趁現在（此組合不列入滿額贈）。記者劉小川／攝影
低於萬元的頂級組合「絕對完美黃金玫瑰乳霜」想入門頂級就趁現在（此組合不列入滿額贈）。記者劉小川／攝影
超極光晶露入門組：購買超極光活粹晶露150ML（正貨）就送超未來肌因賦活露7mlＸ2＋超極光活粹晶露10mlＸ2(數量有限)。記者劉小川／攝影
超極光晶露入門組：購買超極光活粹晶露150ML（正貨）就送超未來肌因賦活露7mlＸ2＋超極光活粹晶露10mlＸ2(數量有限)。記者劉小川／攝影
蘭蔻必搶超未來精華組，買什麼給什麼的不浪費組合，買到賺到。記者劉小川／攝影
蘭蔻必搶超未來精華組，買什麼給什麼的不浪費組合，買到賺到。記者劉小川／攝影
蘭蔻超未來精華主打組：購買50ml（正貨）就加贈7mlX3瓶、超極光活粹晶露10mlＸ2，數量有限送完為止。記者劉小川／攝影
蘭蔻超未來精華主打組：購買50ml（正貨）就加贈7mlX3瓶、超極光活粹晶露10mlＸ2，數量有限送完為止。記者劉小川／攝影

極光 蘭蔻 母親節

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