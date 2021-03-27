快訊

邊境鬆綁打中國疫苗也能通關 指揮中心下午2時記者會

看不下去！美表態願幫長賜輪脫困 擬派海軍救援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮與日本愛媛合作「類出國專機」今起飛 牠現身引騷動

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
現場舉行日本傳統的鏡開祈福儀式，吉祥物愛媛縣特命副知事蜜柑狗狗一現身，更讓民眾直呼好可愛。記者葉冠妤／攝影
現場舉行日本傳統的鏡開祈福儀式，吉祥物愛媛縣特命副知事蜜柑狗狗一現身，更讓民眾直呼好可愛。記者葉冠妤／攝影

長榮航空與日本愛媛縣政府合作推出類出國航班「愛媛愛旅行-就是愛出國」專機，今於台北松山機場起飛。為讓旅客感受滿滿的愛媛氛圍，現場除舉行日本傳統的鏡開祈福儀式，吉祥物愛媛縣特命副知事蜜柑狗狗一現身，更讓民眾直呼好可愛！

長榮航空發言人陳耀銘表示，日本向來是國人出國旅遊的熱門首選，愛媛縣政府希望大家不要忘記愛媛的迷人風情，特別與長榮航空共同推出愛媛類出國專機，帶大家飛向日本四國的愛媛上空。

受限邊境管制，愛媛縣知事中村時廣無法親自來台，特別錄製了影片送給台灣民眾，他表示，台灣與愛媛情誼深厚，長榮飛愛媛航班雖因疫情停飛，但希望疫後大家能到愛媛旅遊，他也獻唱了一段「愛拚才會贏」，盼疫情早日結束，精彩的演唱博得滿堂彩。

帶給旅客滿滿的日本愛媛氛圍，長榮航空與愛媛縣聯手打造「長榮航空愛媛愛旅行-就是愛出國」專屬候機室，引領旅客走訪神隱少女場景的道後溫泉、世界自行車聖地的島波海道、日本百選名城松山城及新居濱太鼓祭。候機室也展示愛媛釀造的酒品與在地名產。並將蜜柑汁水龍頭從日本空運來台，讓旅客品嘗到「媛」汁「媛」味的蜜柑汁。

今日出發的愛媛主題專機特別加長飛行到5個小時，由機長親自導覽，班機起飛後將朝北飛行，接近日本上空時會逐漸降低高度，飛行路線首先經過日本九州，飽覽櫻島火山、阿蘇火山的壯闊山景，緊接著映入眼簾的是愛媛縣歷史名城松山城、島海峽大橋、島波海道以及瀨戶大橋，還有舉世聞名的世界遺產嚴島神社海上鳥居。

長榮航空表示，本次專機特別致贈旅客6大好禮，包括蜜柑狗狗文青袋、橘子造型今治毛巾、石鎚純米大吟釀、愛媛未來旅遊包 、未來旅行優惠卡以及長榮樂e購促銷折扣碼。旅客未來前往愛媛時，持未來旅行優惠卡即可享有購物優惠及好禮。

陳耀銘說，日前台灣已宣布啟動第一個旅遊泡泡，出國旅遊指日可待，長榮航空從地面到空中都已做好萬全防疫措施，並榮獲國際知名專業網站AirlineRatings.com評選全球前20最佳COVID-19防疫七星級認證，屆時大家可安心搭乘長榮航空飛出國。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

長榮航空與日本愛媛縣政府合作推出類出國航班「愛媛愛旅行-就是愛出國」專機。記者葉冠妤／攝影
長榮航空與日本愛媛縣政府合作推出類出國航班「愛媛愛旅行-就是愛出國」專機。記者葉冠妤／攝影
長榮航空與日本愛媛縣政府合作推出類出國航班「愛媛愛旅行-就是愛出國」專機。記者葉冠妤／攝影
長榮航空與日本愛媛縣政府合作推出類出國航班「愛媛愛旅行-就是愛出國」專機。記者葉冠妤／攝影
現場舉行日本傳統的鏡開祈福儀式，吉祥物愛媛縣特命副知事蜜柑狗狗現身。記者葉冠妤／攝影
現場舉行日本傳統的鏡開祈福儀式，吉祥物愛媛縣特命副知事蜜柑狗狗現身。記者葉冠妤／攝影

長榮 日本

延伸閱讀

日本四大車廠發共同聲明 完成通用電池交換系統標準化協議

日立出手換董座…永大風暴 寶佳再變市場派

清淤總動員 長榮貨輪露出船頭了

長榮貨輪最快兩天脫困 荷蘭專業團隊馳援

相關新聞

長榮與日本愛媛合作「類出國專機」今起飛 牠現身引騷動

長榮航空與日本愛媛縣政府合作推出類出國航班「愛媛愛旅行-就是愛出國」專機，今於台北松山機場起飛。為讓旅客感受滿滿的愛媛氛...

車銀優穿LV夏季限量系列草地躺、水裡躺、床上躺 「臉蛋天才」帥暈粉絲

韓國W雜誌釋出多張車銀優的時尚大片，草地躺、水裡躺、床上躺，各種躺姿車銀優讓粉絲吶喊「我昏厥了、太好看好喜歡」，而他不負...

2021亞洲50最佳餐廳揭曉 「大班樓」香港首度摘冠餐廳

亞洲美食盛事、2021「亞洲50最佳餐廳」正式揭曉，香港以總數11間上榜餐廳領先成為大贏家，「美食之都」當之無愧。榜首由...

討小朋友歡心！遠傳friDay影音方案送熱門動畫周邊禮

小朋友最愛的兒童節快到了，遠傳friDay影音應景推出兒童節優惠方案，4月1日至5月1日於遠傳friDay影音官網購買儲...

Yahoo奇摩育兒夯品1元加購、買1送1 momo童玩節3折起

內政部統計今年1月出生率年減23%，人口首度出現負成長，少子化讓家長加倍寵愛孩子，推升兒童節「寵兒商機」。Yahoo奇摩...

母親節超前部署？ Franck Muller鑽表超閃獻大心

雖然時間才將邁向四月，但五月第二周即將來臨的「母親節」卻值得提前規劃、為媽媽費心準備一項精美的時髦獻禮。日內瓦高級腕表品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。