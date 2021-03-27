長榮與日本愛媛合作「類出國專機」今起飛 牠現身引騷動

長榮航空與日本愛媛縣政府合作推出類出國航班「愛媛愛旅行-就是愛出國」專機，今於台北松山機場起飛。為讓旅客感受滿滿的愛媛氛圍，現場除舉行日本傳統的鏡開祈福儀式，吉祥物愛媛縣特命副知事蜜柑狗狗一現身，更讓民眾直呼好可愛！

長榮航空發言人陳耀銘表示，日本向來是國人出國旅遊的熱門首選，愛媛縣政府希望大家不要忘記愛媛的迷人風情，特別與長榮航空共同推出愛媛類出國專機，帶大家飛向日本四國的愛媛上空。

受限邊境管制，愛媛縣知事中村時廣無法親自來台，特別錄製了影片送給台灣民眾，他表示，台灣與愛媛情誼深厚，長榮飛愛媛航班雖因疫情停飛，但希望疫後大家能到愛媛旅遊，他也獻唱了一段「愛拚才會贏」，盼疫情早日結束，精彩的演唱博得滿堂彩。

帶給旅客滿滿的日本愛媛氛圍，長榮航空與愛媛縣聯手打造「長榮航空愛媛愛旅行-就是愛出國」專屬候機室，引領旅客走訪神隱少女場景的道後溫泉、世界自行車聖地的島波海道、日本百選名城松山城及新居濱太鼓祭。候機室也展示愛媛釀造的酒品與在地名產。並將蜜柑汁水龍頭從日本空運來台，讓旅客品嘗到「媛」汁「媛」味的蜜柑汁。

今日出發的愛媛主題專機特別加長飛行到5個小時，由機長親自導覽，班機起飛後將朝北飛行，接近日本上空時會逐漸降低高度，飛行路線首先經過日本九州，飽覽櫻島火山、阿蘇火山的壯闊山景，緊接著映入眼簾的是愛媛縣歷史名城松山城、島海峽大橋、島波海道以及瀨戶大橋，還有舉世聞名的世界遺產嚴島神社海上鳥居。

長榮航空表示，本次專機特別致贈旅客6大好禮，包括蜜柑狗狗文青袋、橘子造型今治毛巾、石鎚純米大吟釀、愛媛未來旅遊包 、未來旅行優惠卡以及長榮樂e購促銷折扣碼。旅客未來前往愛媛時，持未來旅行優惠卡即可享有購物優惠及好禮。

陳耀銘說，日前台灣已宣布啟動第一個旅遊泡泡，出國旅遊指日可待，長榮航空從地面到空中都已做好萬全防疫措施，並榮獲國際知名專業網站AirlineRatings.com評選全球前20最佳COVID-19防疫七星級認證，屆時大家可安心搭乘長榮航空飛出國。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康