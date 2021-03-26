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車銀優穿LV夏季限量系列草地躺、水裡躺、床上躺 「臉蛋天才」帥暈粉絲
韓國W雜誌釋出多張車銀優的時尚大片，草地躺、水裡躺、床上躺，各種躺姿車銀優讓粉絲吶喊「我昏厥了、太好看好喜歡」，而他不負「臉蛋天才」的美顏盛名，每一張照片都是23歲青春模樣，彷彿自帶美肌濾鏡，他也在自己的IG放了側拍照和自拍照，讓粉絲們一次看個過癮。
W雜誌以「Young & Beautiful」的青春正盛來做為這次拍攝主題，表達車銀優的夏日藍色夢幻，他身穿最新的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）夏季限量系列，由男裝藝術總監Virgil Abloh設計，以美國饒舌歌手21 Savage為靈感，結西岸滑板選手和藝術家的生活風格，創作了刺繡襯衫、輕量皮革束腰上衣、緹花西裝外套和多彩風衣等單品，都洋溢著歡樂懷舊的情調。
服裝全部以環保概念和製程設計，以清晨到日落的三時段穿搭作為靈感，包括太陽升起時，象徵的粉彩套裝、夏威夷衫與短褲；代表日正當中的單品則是日本牛仔裝和經典花紋的棉布，搭配時尚水彩色調；暮光時分，則以藍色調冷光表現在靛藍色的睡衣上。Monogram的經典花紋就像藝術家的水彩畫，以藍色或彩虹色系表現染印效果，如同一滴墨水掉入水中的渲染變化。配件都保留水彩色的清爽圖樣，包括Keepall手袋、後背包、郵差包，以及棒球帽和漁夫帽和帆船鞋等潮流單品。
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