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車銀優穿LV夏季限量系列草地躺、水裡躺、床上躺 「臉蛋天才」帥暈粉絲

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
車銀優為韓國W雜誌拍攝時尚大片，身穿LV夏日限量系列。圖／取自wkorea.com
車銀優為韓國W雜誌拍攝時尚大片，身穿LV夏日限量系列。圖／取自wkorea.com

韓國W雜誌釋出多張車銀優的時尚大片，草地躺、水裡躺、床上躺，各種躺姿車銀優讓粉絲吶喊「我昏厥了、太好看好喜歡」，而他不負「臉蛋天才」的美顏盛名，每一張照片都是23歲青春模樣，彷彿自帶美肌濾鏡，他也在自己的IG放了側拍照和自拍照，讓粉絲們一次看個過癮。

W雜誌以「Young & Beautiful」的青春正盛來做為這次拍攝主題，表達車銀優的夏日藍色夢幻，他身穿最新的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）夏季限量系列，由男裝藝術總監Virgil Abloh設計，以美國饒舌歌手21 Savage為靈感，結西岸滑板選手和藝術家的生活風格，創作了刺繡襯衫、輕量皮革束腰上衣、緹花西裝外套和多彩風衣等單品，都洋溢著歡樂懷舊的情調。

服裝全部以環保概念和製程設計，以清晨到日落的三時段穿搭作為靈感，包括太陽升起時，象徵的粉彩套裝、夏威夷衫與短褲；代表日正當中的單品則是日本牛仔裝和經典花紋的棉布，搭配時尚水彩色調；暮光時分，則以藍色調冷光表現在靛藍色的睡衣上。Monogram的經典花紋就像藝術家的水彩畫，以藍色或彩虹色系表現染印效果，如同一滴墨水掉入水中的渲染變化。配件都保留水彩色的清爽圖樣，包括Keepall手袋、後背包、郵差包，以及棒球帽和漁夫帽和帆船鞋等潮流單品。

車銀優在拍攝W雜誌時，表現草地躺、水裡躺、床上躺等各種躺。圖／取自wkorea.com
車銀優在拍攝W雜誌時，表現草地躺、水裡躺、床上躺等各種躺。圖／取自wkorea.com
車銀優近期在拍攝韓國W雜誌時穿著短褲，表現夏日情懷。圖／取自wkorea.com
車銀優近期在拍攝韓國W雜誌時穿著短褲，表現夏日情懷。圖／取自wkorea.com
車銀優身穿LV夏季限量系列拍攝W雜誌。圖／取自wkorea.com
車銀優身穿LV夏季限量系列拍攝W雜誌。圖／取自wkorea.com
車銀優詮釋LV夏季系列。圖／取自IG
車銀優詮釋LV夏季系列。圖／取自IG
手機隨身包，51,000元。圖／LV提供
手機隨身包，51,000元。圖／LV提供
Sac Plat水彩Monogram包款，10萬8,000元。圖／LV提供
Sac Plat水彩Monogram包款，10萬8,000元。圖／LV提供
車銀優IG也放上在拍攝W雜誌的側拍照。圖／取自IG
車銀優IG也放上在拍攝W雜誌的側拍照。圖／取自IG
車銀優個人IG也放上在拍攝W雜誌的側拍照。圖／取自IG
車銀優個人IG也放上在拍攝W雜誌的側拍照。圖／取自IG
車銀優穿LV夏季系列睡衣，簡直斜倚成了經典的葛優躺。圖／取自IG
車銀優穿LV夏季系列睡衣，簡直斜倚成了經典的葛優躺。圖／取自IG
車銀優在拍攝W雜誌時，表現草地躺、水裡躺、床上躺等各種躺。圖／取自wkorea.com
車銀優在拍攝W雜誌時，表現草地躺、水裡躺、床上躺等各種躺。圖／取自wkorea.com
Trio信差包，96,500元。圖／LV提供
Trio信差包，96,500元。圖／LV提供
束口側背包，10萬5,000元。圖／LV提供
束口側背包，10萬5,000元。圖／LV提供
車銀優在拍攝W雜誌時，表現草地躺、水裡躺、床上躺等各種躺。圖／取自wkorea.com
車銀優在拍攝W雜誌時，表現草地躺、水裡躺、床上躺等各種躺。圖／取自wkorea.com
車銀優穿LV夏季系列躺在床上，呈現青春無憂的氣息。圖／取自IG
車銀優穿LV夏季系列躺在床上，呈現青春無憂的氣息。圖／取自IG
後背包，82,000元。圖／LV提供
後背包，82,000元。圖／LV提供
車銀優在拍攝W雜誌時，表現草地躺、水裡躺、床上躺等各種躺。圖／取自wkorea.com
車銀優在拍攝W雜誌時，表現草地躺、水裡躺、床上躺等各種躺。圖／取自wkorea.com
車銀優在拍攝W雜誌時，身穿LV夏季系列的水彩色服裝。圖／取自wkorea.com
車銀優在拍攝W雜誌時，身穿LV夏季系列的水彩色服裝。圖／取自wkorea.com

藝術家

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