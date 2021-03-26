車銀優穿LV夏季限量系列草地躺、水裡躺、床上躺 「臉蛋天才」帥暈粉絲

韓國W雜誌釋出多張車銀優的時尚大片，草地躺、水裡躺、床上躺，各種躺姿車銀優讓粉絲吶喊「我昏厥了、太好看好喜歡」，而他不負「臉蛋天才」的美顏盛名，每一張照片都是23歲青春模樣，彷彿自帶美肌濾鏡，他也在自己的IG放了側拍照和自拍照，讓粉絲們一次看個過癮。

W雜誌以「Young & Beautiful」的青春正盛來做為這次拍攝主題，表達車銀優的夏日藍色夢幻，他身穿最新的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）夏季限量系列，由男裝藝術總監Virgil Abloh設計，以美國饒舌歌手21 Savage為靈感，結西岸滑板選手和藝術家的生活風格，創作了刺繡襯衫、輕量皮革束腰上衣、緹花西裝外套和多彩風衣等單品，都洋溢著歡樂懷舊的情調。