討小朋友歡心！遠傳friDay影音方案送熱門動畫周邊禮

小朋友最愛的兒童節快到了，遠傳friDay影音應景推出兒童節優惠方案，4月1日至5月1日於遠傳friDay影音官網購買儲值型任一方案，就可獲得小朋友最愛的熱門動畫周邊禮品，包括汪汪隊貼紙著色本組、海綿寶寶餐具組、鬼滅之刃啾太郎吊飾等購買方案並登錄資料就能免費帶回家；購買360天儲值方案，還可加碼抽鬼滅之刃羽織、海綿寶寶聯名款BEDDYBEAR兒童保溫瓶、旋風戰車隊飆速慣性車&維修廠場景積木組等好禮。

遠傳friDay影音精選小朋友最喜愛的暢銷動畫電影，包括《魔髮精靈》、《馴龍高手》系列電影、《壞壞萌雪怪》、《馬達加斯加》與《功夫熊貓》系列電影，活動期間每部單片限時優惠價只要10元。

深耕韓國影音作品的遠傳friDay影音，4月把最潮的韓劇直送觀眾眼前，像是由李昇基與李熙俊主演的《MOUSE窺探》、呂珍九與申河均主演的《怪物》；還有遠傳friDay影音獨家的《在我筆下的命運》，這部由 《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《陽光先生》的金牌編劇金銀淑擔任創意總監所打造的全新愛情羅曼史作品，話題性相當高。

遠傳friDay影音也將在4月推出票房破億元的《靈魂急轉彎》，這部由皮克斯花4年半打造的最新動畫，探索無形抽象的靈魂概念，歡樂與感動中也讓人重新思考生命的意義。喜歡懸疑動作片的觀眾，則不容錯過由《佈局》與《羊男的迷宮》製作團隊推出的最新強片《馬德里金庫盜數90分鐘》，詮釋最神乎其技、最出神入化的世紀級竊案。