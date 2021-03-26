Yahoo奇摩育兒夯品1元加購、買1送1 momo童玩節3折起
內政部統計今年1月出生率年減23%，人口首度出現負成長，少子化讓家長加倍寵愛孩子，推升兒童節「寵兒商機」。Yahoo奇摩超級商城「兒童智慧手表」熱搜量增2倍，成為今年兒童節禮物黑馬，Yahoo奇摩購物中心「安撫躺椅」、「嬰兒搖床」業績成長5成，LEGO樂高積木也是兒童節益智玩具長年不敗首選，因連假出遊需求，展演及樂園票券在連假前夕銷量上漲，其中又以「屁屁偵探特展」最受青睞，其次是「綠世界生態農場門票」和「義大遊樂世界門票」；PChome 24h購物戶外類玩具銷量較上個月成長逾3倍，其中體能戶外、益智桌遊、樂高積木等商品最受消費者喜愛，像是滑步車、平衡車等都熱賣，寓教於樂的桌遊、積木也相當受歡迎。
Yahoo奇摩購物中心4月11日前推出「ㄚ虎生日17慶」活動，網羅保健婦幼、運動戶外用品狂殺3折起，單日消費滿3,000元送10％購物金，滿額加碼抽10台PS5；4月18日前更推出「親子嘉年華」活動，育兒夯品買1送1、童裝48折起、麗嬰房消費滿額送12%超贈點（1點=1元），更集結繪兒樂彩色筆、JoanMiro立體折紙等兒童熱門商品加購價只要1元。
Yahoo奇摩超級商城4月10日前推出「兒童節」活動，網羅鬼滅之刃、波力、屁屁偵探等熱門卡通玩具及育兒用品下殺48折起，跨店消費滿額再現折500元。
PChome 24h購物表示，近期滑步車運動盛行，站上Radio Flyer系列玩具車款「領航者平衡車」、「Tesla Model Y 特斯拉聯名款滑步車」輕量化設計、鋼構烤漆車架，限時下殺77折起；可刺激思考能力及腦部發展、訓練專注力及邏輯能力的「拉密數字磚塊牌」也相當暢銷，適合2至4人同樂，4月7日前購買2件可享9折優惠；「LEGO樂高」與「超級瑪利歐」2大人氣品牌合作推出「LEGO Super Mario系列 - Adventures with Mario Starter Course」自行拼組遊戲跑道，還可選購其他擴充組讓玩法更多元，4月6日前下殺8折。歡慶兒童節，PChome 24h購物推出「玩心全開」活動專區，集結各式療癒玩物5折起。
momo購物網「童玩節」即日起至4月15日開跑，集結益智玩具、啟蒙玩具、主題積木、騎乘玩具等精選商品優惠3折起，再加碼活動期間累積消費滿599元登記抽造型兒童小椅凳、消費滿2,000元登記抽小米米家掃拖機器人。
為了提供爸媽挑選禮物參考，momo購物網同步公布「2021玩具消費指標榜」，紀念收藏、寓教於樂、戶外放電為3大上榜關鍵，其中人氣TOP 3依序為最多可停30輛小汽車的TOMICA 50周年紀念版停車塔、寶可夢抓寶大冒險遊戲機、NERF菁英系列海綿玩具槍，第4名至第10名依序為iimo兒童折疊三輪車、「麵包超人」趣味推式防側翻學步車DX FUN、LEGO科技系列新品跑車麥拿侖（42123）、LEGO得寶系列創意生日派對（10958）、LEGO友誼巴士（41395）、綺迪樂諾亞方舟桌遊、MOOMU馬卡龍香草軟積木與千千動物指偶積木公仔組。
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