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母親節超前部署？ Franck Muller鑽表超閃獻大心
雖然時間才將邁向四月，但五月第二周即將來臨的「母親節」卻值得提前規劃、為媽媽費心準備一項精美的時髦獻禮。日內瓦高級腕表品牌FRANCK MULLER推薦多款婀娜女表，以鏤空、閃耀鑽石、亞洲特別版為亮點，向媽媽傳遞不隨時光變化的誠摯心意。
Vanguard系列Lady Heart鏤空機械表，在鏤空表盤上將愛心層層堆疊，彷如「心花朵朵開」。這些愛心像一個又一個夢幻泡泡，和鏤空的MVT.1540V57手上鍊機芯元件合而為一；除了發揮支撐的力學功能，愛心病在玫瑰金、精鋼或白金款的不同面盤中，展現鮮紅、七彩或粉紅成色，手表則具備四天的動力儲存、防水性能可達30米。
同樣屬於Vanguard系列的Crazy Hours Lady亞洲特別版精鋼鑽表，則透過數字向媽媽悄悄開了個小玩笑。乍看不規則、不按順序排列的變形阿拉伯數字，其實隱藏某種順序規則，讓手表的分針按照正常運行、但小時時針則隨時光推移、在面盤上瞬跳飛舞。想知道正確當下時間？這就考驗（妳跟）媽媽的邏輯了！
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