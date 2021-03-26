母親節超前部署？ Franck Muller鑽表超閃獻大心

雖然時間才將邁向四月，但五月第二周即將來臨的「母親節」卻值得提前規劃、為媽媽費心準備一項精美的時髦獻禮。日內瓦高級腕表品牌FRANCK MULLER推薦多款婀娜女表，以鏤空、閃耀鑽石、亞洲特別版為亮點，向媽媽傳遞不隨時光變化的誠摯心意。

Vanguard系列Lady Heart鏤空機械表，在鏤空表盤上將愛心層層堆疊，彷如「心花朵朵開」。這些愛心像一個又一個夢幻泡泡，和鏤空的MVT.1540V57手上鍊機芯元件合而為一；除了發揮支撐的力學功能，愛心病在玫瑰金、精鋼或白金款的不同面盤中，展現鮮紅、七彩或粉紅成色，手表則具備四天的動力儲存、防水性能可達30米。