周末去哪玩？到世貿一館逛美容展，變美還能撿便宜

還沒計畫好周末到哪去嗎？那就去台北世貿一館，參加第31屆國際美容化妝品展－台北春季展，即將迎來周末，許多廠商加碼推出優惠，而舞台區活動更多，3月28日周日起許多人期待的「玩美研究室2.0」就要登場，現場體驗DIY活動。

今天美容展吸引萬人參加，與THBA合作的彩妝秀，吸引超多人潮前來感受全新的潮流風格，明天還有台灣紋繡之星認證。而看準DIY風潮，春季美容展再度推出「玩美研究室2.0」，3月28日11點有敲玩藝帶來手作釘抓珠DIY、13點有WISH TREE教大家精油調香、15點有Lin Yen3皮革手作室的手作皮革；3月29日11點有樂心文創帆布袋絹印、13點為Mina手作教室的手作造型熱塑耳環、14點為日常好事．手作乾燥花，詳情可到美容展官方網站搶先報名。

周末還有更多好康可搶，如光妍金盞花保濕潤膚乳霜50ml原價599元、特價199元；安諾萊雅逆時撫紋眼霜原價1,800元、特價540元。而現場特別聯名「那個市集」推出小清新風格的市集，集結包括氮氣咖啡、甜甜圈、手工皂到珠寶手工藝等攤位。

春季美容展即日起至3月29日，入場就能抽Dyson吹風機、iPad Air4，還有「媚力綻放」活動，邀請大家戴口罩拍照上傳至活動網站，票選前10名有機會帶走Jo Malone、Sisley等人氣獎。

第31屆國際美容化妝品展－台北春季展

時間：2021年3月25日至29日

地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）