性感小心機！曾之喬很會 巧搭同色調抹胸、LOEWE包款

LOEWE的Flamenco包款曾於1984年首度登場，於2020秋冬復出，在創意總監Jonathan Anderson的巧思中，煥發新生，今年春夏更推出全新的輕柔色系，包括曾之喬、戚薇、袁姍姍、歐陽娜娜等女星都作為造型穿搭，其中曾之喬選用迷迭香綠色款，符合夏日出遊的情調，她還選了一件同樣綠色系的小可愛搭襯，以「坐不住的年輕人」標註自己，幽默的傳達夏日輕快好心情。

曾之喬這則語錄寫著「能夠了解自己，認識自己，真的是一件很棒的事情」，她的穿搭也展現了很有料的上圍、巧妙搭配出長腿效果。Flamenco包款為全新輕柔色彩，線條簡約的輪廓，一如所有LOEWE包款有著迷人的結構，以柔軟的納帕小牛皮製作，觸感柔滑細膩；側邊的LOEWE經典繩結則是標誌設計，此一小巧思來自Jonathan Anderson加入LOEWE時所推出的首個系列元素，賦予包款全新面貌。