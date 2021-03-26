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性感小心機！曾之喬很會 巧搭同色調抹胸、LOEWE包款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
曾之喬身穿性感抹胸搭配同色系Flamenco，洋溢悠閒運動風。圖／取自IG
曾之喬身穿性感抹胸搭配同色系Flamenco，洋溢悠閒運動風。圖／取自IG

LOEWE的Flamenco包款曾於1984年首度登場，於2020秋冬復出，在創意總監Jonathan Anderson的巧思中，煥發新生，今年春夏更推出全新的輕柔色系，包括曾之喬、戚薇、袁姍姍、歐陽娜娜等女星都作為造型穿搭，其中曾之喬選用迷迭香綠色款，符合夏日出遊的情調，她還選了一件同樣綠色系的小可愛搭襯，以「坐不住的年輕人」標註自己，幽默的傳達夏日輕快好心情。

曾之喬這則語錄寫著「能夠了解自己，認識自己，真的是一件很棒的事情」，她的穿搭也展現了很有料的上圍、巧妙搭配出長腿效果。Flamenco包款為全新輕柔色彩，線條簡約的輪廓，一如所有LOEWE包款有著迷人的結構，以柔軟的納帕小牛皮製作，觸感柔滑細膩；側邊的LOEWE經典繩結則是標誌設計，此一小巧思來自Jonathan Anderson加入LOEWE時所推出的首個系列元素，賦予包款全新面貌。

在春夏之際推出的全新色彩，包括紫丁香色、迷迭香綠、淺萊姆黃及赭黃色等不同色階的包款可選，可肩背、也可作為手拿包，俐落的設計表現個人品味。大陸女星戚薇選擇淺萊姆黃，表現肩背與手拿的兩款都會造型；袁姍姍則是以丹寧外套搭襯浪漫飄逸的裙裝，配襯暖沙色包款，是約會或小旅行的造型參考。

袁姍姍運用百搭的暖沙色Flamenco，穿出浪漫又不失個性的氛圍。圖／LOEWE提供
袁姍姍運用百搭的暖沙色Flamenco，穿出浪漫又不失個性的氛圍。圖／LOEWE提供
Flamenco大尺寸暖沙色納帕小牛皮手拿肩背包，88,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco大尺寸暖沙色納帕小牛皮手拿肩背包，88,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco迷迭香綠納帕小牛皮手拿肩背包，74,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco迷迭香綠納帕小牛皮手拿肩背包，74,000元。圖／LOEWE提供
曾之喬身穿性感抹胸搭配同色系Flamenco，洋溢悠閒運動風。圖／取自IG
曾之喬身穿性感抹胸搭配同色系Flamenco，洋溢悠閒運動風。圖／取自IG
曾之喬身穿性感抹胸搭配同色系Flamenco，洋溢悠閒運動風。圖／取自IG
曾之喬身穿性感抹胸搭配同色系Flamenco，洋溢悠閒運動風。圖／取自IG
戚薇演繹大尺寸Flamenco的肩背與手拿兩種用法。圖／LOEWE提供
戚薇演繹大尺寸Flamenco的肩背與手拿兩種用法。圖／LOEWE提供
袁姍姍運用百搭的暖沙色Flamenco，穿出浪漫又不失個性的氛圍。圖／LOEWE提供
袁姍姍運用百搭的暖沙色Flamenco，穿出浪漫又不失個性的氛圍。圖／LOEWE提供
曾之喬身穿性感抹胸搭配同色系Flamenco，洋溢悠閒運動風。圖／取自IG
曾之喬身穿性感抹胸搭配同色系Flamenco，洋溢悠閒運動風。圖／取自IG
歐陽娜娜選搭Flamenco包款。圖／LOEWE提供
歐陽娜娜選搭Flamenco包款。圖／LOEWE提供
Flamenco紫丁香色納帕小牛皮手拿肩背包，74,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco紫丁香色納帕小牛皮手拿肩背包，74,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco金色麂皮小牛皮手拿肩背包，74,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco金色麂皮小牛皮手拿肩背包，74,000元。圖／LOEWE提供
曾之喬身穿性感抹胸搭配同色系Flamenco，洋溢悠閒運動風。圖／取自IG
曾之喬身穿性感抹胸搭配同色系Flamenco，洋溢悠閒運動風。圖／取自IG
戚薇演繹大尺寸Flamenco的肩背與手拿兩種用法。圖／LOEWE提供
戚薇演繹大尺寸Flamenco的肩背與手拿兩種用法。圖／LOEWE提供
歐陽娜娜選搭Flamenco包款。圖／LOEWE提供
歐陽娜娜選搭Flamenco包款。圖／LOEWE提供
歐陽娜娜、曾之喬、戚薇搭Flamenco包款的輕柔新款。圖／取自IG
歐陽娜娜、曾之喬、戚薇搭Flamenco包款的輕柔新款。圖／取自IG

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