聽新聞
test
0:00 / 0:00
性感小心機！曾之喬很會 巧搭同色調抹胸、LOEWE包款
LOEWE的Flamenco包款曾於1984年首度登場，於2020秋冬復出，在創意總監Jonathan Anderson的巧思中，煥發新生，今年春夏更推出全新的輕柔色系，包括曾之喬、戚薇、袁姍姍、歐陽娜娜等女星都作為造型穿搭，其中曾之喬選用迷迭香綠色款，符合夏日出遊的情調，她還選了一件同樣綠色系的小可愛搭襯，以「坐不住的年輕人」標註自己，幽默的傳達夏日輕快好心情。
曾之喬這則語錄寫著「能夠了解自己，認識自己，真的是一件很棒的事情」，她的穿搭也展現了很有料的上圍、巧妙搭配出長腿效果。Flamenco包款為全新輕柔色彩，線條簡約的輪廓，一如所有LOEWE包款有著迷人的結構，以柔軟的納帕小牛皮製作，觸感柔滑細膩；側邊的LOEWE經典繩結則是標誌設計，此一小巧思來自Jonathan Anderson加入LOEWE時所推出的首個系列元素，賦予包款全新面貌。
在春夏之際推出的全新色彩，包括紫丁香色、迷迭香綠、淺萊姆黃及赭黃色等不同色階的包款可選，可肩背、也可作為手拿包，俐落的設計表現個人品味。大陸女星戚薇選擇淺萊姆黃，表現肩背與手拿的兩款都會造型；袁姍姍則是以丹寧外套搭襯浪漫飄逸的裙裝，配襯暖沙色包款，是約會或小旅行的造型參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言