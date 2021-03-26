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OMEGA X 阿聯酋紐西蘭隊 勇奪36屆美洲盃帆船賽事桂冠
越是艱困險峻的環境，總讓挑戰後摘下的果實更顯甘美。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）自1995年始結盟的阿聯酋航空紐西蘭隊，近日甫以7勝3敗的戰績、於13戰7勝的系列賽中勝出，摘下第36屆美洲盃帆船賽冠軍。從1851年起舉辦的「美洲盃帆船賽事」已擁有170多年歷史，OMEGA則先後於2000、2003年擔任美洲盃官方指定計時廠商，並在2021年重新肩負起此一關鍵角色。
為紀念這項重要的海上國際運動賽事，歐米茄（OMEGA）先後推出兩款紀念腕表：海馬Planet Ocean第36屆美洲盃限量版腕表，以及
海馬潛水300米美洲盃計時碼表，展現身為當代頂級鐘表品牌對精準、可靠、便利性的高度追求。
海馬潛水300米美洲盃計時碼表的機芯動力是由通過「MEATS」認證的同軸擒縱大師天文台9900機芯所驅策，較傳統瑞士天文台更為精確，並在防磁、防水、穩定度，有更為嚴苛的審視認可。44毫米的精鋼表殼搭配上不易磨損且堅硬的藍色陶瓷面盤，與白色琺瑯潛水刻度，具有人體工學考量橡膠按鈕則提供防濕滑功能，讓配戴者操作便利。底蓋再刻有「第36屆美洲盃」（36th America’s Cup）與「奧克蘭2021」（Auckland 2021）字樣以茲紀念、限量2,021只。建議售價33萬6,000元，並有著特製藍、紅、白三色表盒，隨盒再附一條橡膠表帶，輕鬆在風格與實用間造型切換。
另一枚海馬Planet Ocean第36屆美洲盃限量版腕表則同樣堪稱當代時計的高級品典範。限量發行2021只的這枚潛水腕表，具有可精確計算、5分鐘開賽倒數計時功能的藍色陶瓷表圈，讓船員在激烈賽事中隨時清楚掌握時間節奏，表面上並印記36th America’s Cup字樣，A字並以紅色標示，象徵海上賽事的熱情活力。
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