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OMEGA X 阿聯酋紐西蘭隊 勇奪36屆美洲盃帆船賽事桂冠

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
同軸擒縱大師天文台9900機芯通過瑞士METAS認證。圖 / 歐米茄提供。
同軸擒縱大師天文台9900機芯通過瑞士METAS認證。圖 / 歐米茄提供。

越是艱困險峻的環境，總讓挑戰後摘下的果實更顯甘美。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）自1995年始結盟的阿聯酋航空紐西蘭隊，近日甫以7勝3敗的戰績、於13戰7勝的系列賽中勝出，摘下第36屆美洲盃帆船賽冠軍。從1851年起舉辦的「美洲盃帆船賽事」已擁有170多年歷史，OMEGA則先後於2000、2003年擔任美洲盃官方指定計時廠商，並在2021年重新肩負起此一關鍵角色。

為紀念這項重要的海上國際運動賽事，歐米茄（OMEGA）先後推出兩款紀念腕表：海馬Planet Ocean第36屆美洲盃限量版腕表，以及

海馬潛水300米美洲盃計時碼表，展現身為當代頂級鐘表品牌對精準、可靠、便利性的高度追求。

海馬潛水300米美洲盃計時碼表的機芯動力是由通過「MEATS」認證的同軸擒縱大師天文台9900機芯所驅策，較傳統瑞士天文台更為精確，並在防磁、防水、穩定度，有更為嚴苛的審視認可。44毫米的精鋼表殼搭配上不易磨損且堅硬的藍色陶瓷面盤，與白色琺瑯潛水刻度，具有人體工學考量橡膠按鈕則提供防濕滑功能，讓配戴者操作便利。底蓋再刻有「第36屆美洲盃」（36th America’s Cup）與「奧克蘭2021」（Auckland 2021）字樣以茲紀念、限量2,021只。建議售價33萬6,000元，並有著特製藍、紅、白三色表盒，隨盒再附一條橡膠表帶，輕鬆在風格與實用間造型切換。

另一枚海馬Planet Ocean第36屆美洲盃限量版腕表則同樣堪稱當代時計的高級品典範。限量發行2021只的這枚潛水腕表，具有可精確計算、5分鐘開賽倒數計時功能的藍色陶瓷表圈，讓船員在激烈賽事中隨時清楚掌握時間節奏，表面上並印記36th America’s Cup字樣，A字並以紅色標示，象徵海上賽事的熱情活力。

OMEGA 海馬Planet Ocean第36屆美洲盃限量版腕表，表面上並印記36th America’s Cup字樣，限量2021只，23萬元。圖 / 歐米茄提供。
OMEGA 海馬Planet Ocean第36屆美洲盃限量版腕表，表面上並印記36th America’s Cup字樣，限量2021只，23萬元。圖 / 歐米茄提供。
瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）自1995年始結盟的阿聯酋航空紐西蘭隊，近日摘下第36屆美洲盃帆船賽冠軍。圖 / 歐米茄提供。
瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）自1995年始結盟的阿聯酋航空紐西蘭隊，近日摘下第36屆美洲盃帆船賽冠軍。圖 / 歐米茄提供。
三點鐘方向的倒數計時次表盤，具有為帆船賽所設計的五分鐘倒數計時功能，紅、白雙色對比鮮明。圖 / 歐米茄提供。
三點鐘方向的倒數計時次表盤，具有為帆船賽所設計的五分鐘倒數計時功能，紅、白雙色對比鮮明。圖 / 歐米茄提供。
藍色視覺、紅色滾邊與白色內裡的海馬潛水300米美洲盃計時碼表特製表盒，同時附上可供替換的橡膠表帶。圖 / 歐米茄提供。
藍色視覺、紅色滾邊與白色內裡的海馬潛水300米美洲盃計時碼表特製表盒，同時附上可供替換的橡膠表帶。圖 / 歐米茄提供。
OMEGA則先後於2000、2003年擔任美洲盃官方指定計時廠商，並在2021年重新肩負起此一關鍵角色。圖 / 歐米茄提供。
OMEGA則先後於2000、2003年擔任美洲盃官方指定計時廠商，並在2021年重新肩負起此一關鍵角色。圖 / 歐米茄提供。
阿聯酋航空紐西蘭隊船員首次於賽況中與充滿未來主義的風格單體帆船「浪花號」（Te Rehutai），一同在海上高速奔馳。圖 / 歐米茄提供。
阿聯酋航空紐西蘭隊船員首次於賽況中與充滿未來主義的風格單體帆船「浪花號」（Te Rehutai），一同在海上高速奔馳。圖 / 歐米茄提供。
OMEGA 海馬潛水300米美洲盃計時碼表，限量2,021只，33萬6,000元。圖 / 歐米茄提供。
OMEGA 海馬潛水300米美洲盃計時碼表，限量2,021只，33萬6,000元。圖 / 歐米茄提供。

腕表 瑞士 品牌

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