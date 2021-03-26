DYCTEAM、WEAVISM春夏要你穿出自我姿態 保持距離、待在同溫層都沒問題

台灣新銳時尚品牌中，織本主義WEAVISM和DYCTEAM是個有趣的存在，不以設計師風格為賣點，但仍有鮮明特色。兩個品牌因為理念相近，惺惺相惜，不只時常共同舉辦媒體活動，連在東區後巷的門市都開在隔壁。互相影響，卻又看出本質上的差異，就如同春夏系列，WEAVISM和DYCTEAM作品並陳在一起，就能發現相同與相異的趣味。

就好像2021春夏系列，DYCTEAM想要說的是「距離」、而WEAVISM則是要傳達「同溫層」，而在本質上，這兩件事情不過只是一體兩面。在疫情的影響下，DYCTEAM去探討了人與人、國界和國界之間所產上的距離，它可以是美感，也可能是疏離。所以反映到服裝上，就能見到，設計師Fly就維持了過往的中性寬鬆輪廓，但換上了嶄新的面料與配色，能夠提供防撥水的素材兼顧透氣性，不就是人們總愛處於自己舒適的範圍，只想有限度的與外界接觸，形成自己的「同溫層」嗎？

但在形而上的概念外，DYCTEAM的服飾仍維持了一貫水準與可看性。不缺席的還是品牌對於「永續」的支持。這一季，利用了Seawool牡蠣殼回收紗加上RePET寶特瓶回收紗，利用特殊組織技術織法，讓面料十字格紋間有著透氣氣孔。DYCTEAM進一步的解釋到，這項材質的好處除了透氣之外，還有防臭與調節體溫的效果，更有防撥水的功能。而讓DYCTEAM躍上國際舞台的wear in Blue系列，則有著獨創的面料，將丹寧與黑色透明網紗透過緹花交織成透視感的牛仔素材，呈現豹紋及千鳥紋的外觀，又緊扣回人與生態間的安全「距離」。

WEAVISM春夏要傳達曾經該是凸顯多元文化的網際網路，在社群平台冒出後，已經漸漸變成同溫層世界。圖／臺北時裝周提供

而WEAVISM雖也有創新素材，卻不在此做文章，而是去思考，服裝結構與組合的可能性。藉以傳達曾經該是凸顯多元文化的網際網路，在社群平台冒出後，已經漸漸變成同溫層世界。說明自身如同一個連接阜，當跳出原有視野之後，就能與不同世界接軌。WEAVISM春夏系列就是在鼓勵消費者看到嶄新的自己，所以利用了團隊擅長的機能性設計，讓外套、上衣、長褲等都增加了雙重功能。像是可掛上多個小包的裝置，或是內置無需脫下，就調整後拉鍊的設計，複雜的輪廓可能是這一季會給人留下的印象。

不僅如此，WEAVISM還因應當前的社會氛圍，把流行用語「炎上」設計成立體圖案後，重新解構，成為了獨創印花。是因為品牌看見由於現在的大數據演算法下我們看到的都是同類觀點，它讓我們的思維變得越來越狹窄，喪失獨立思考能力，非常容易陷入網絡論戰甚至網絡霸凌。「炎上」一詞就是反應了這樣的事件。或是利用細小格紋模擬屏幕像素的外觀，都是這一季的特色主題，運用在機能性面料，塑造出斗篷、風衣或是褲款，都讓人感到新鮮。

因應當前的社會氛圍，WEAVISM把流行用語「炎上」設計成立體圖案後，重新解構，成為了獨創印花。圖／WEAVISM提供

DYCTEAM對於永續發展不遺餘力，利用了Seawool牡蠣殼回收紗加上RePET寶特瓶回收紗，製成特殊面料。圖／DYCTEAM提供

DYCTEAM wear in Blue系列，則有著獨創的面料，將丹寧與黑色透明網紗透過緹花交織成透視感的牛仔素材。圖／DYCTEAM提供