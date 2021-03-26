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高鐵火車票通通不要丟！憑票卡享北車「9大品牌」優惠

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
新加坡必吃「海記醬油雞」將於4月1日開幕，推出「雙人特惠套餐」450元(原價560元)。圖／和億生活集團提供
新加坡必吃「海記醬油雞」將於4月1日開幕，推出「雙人特惠套餐」450元(原價560元)。圖／和億生活集團提供

高鐵票、火車票千萬不要丟！全台首創美食娛樂商場「HOYII北車站」即日起至6/30推出「票卡在手HOYII請客」活動，只要出示交通票根、旅店房卡任一，即能享有HOYII北車站多達9家品牌優惠，最低85折起。

其中，添好運消費多人套餐，即送好運冰火菠蘿；客美多憑票根消費享95折(限內用)；SOLOMAX配鏡(含太陽眼鏡)85折；NENE CHICKEN買半半炸雞(含以上價位餐點)，贈NENE原味薯條乙份(價值70元)；麵屋武藏消費任一味玉版拉麵免費升級味玉叉燒版(價值30元)(限內用)。

飯饌韓式料理消費260元以上(含260元)豆腐鍋贈可樂乙瓶(限內用)；吉豚屋消費定食餐點贈海老乙份(價值39元)；開丼消費主餐贈黑糖黃豆炸麻糬乙份(價值50元)；石研室點任一爆炒火鍋贈培根牛肉(60克)乙份(價值49元)。

位於台北車站M6出口，全台首創美食娛樂商場「HOYII北車站」自2015年開幕至今，吸引眾多美食品牌進駐，包括連續12年獲香港米其林一星的「添好運」、日本最大連鎖豬排專門店「吉豚屋」、超人氣排隊拉麵店「麵屋武藏」、名古屋連鎖咖啡品牌「客美多」，以及韓國必吃的炸雞品牌「NENE CHICKEN」等，另外，新加坡老饕必吃「海記醬油雞」也將於4/1在此展店，並提供開幕限定優惠價：前30名消費者可以100元吃到價值170元的招牌醬油雞套餐，雙人特惠套餐同步下殺8折。

來自新加坡經典老字號「海記醬油雞」，不同於港式，海記醬油雞用煮油雞的高湯，加上兩種老抽、糖、鹽、八角等做成滷汁，將肉雞整隻滷入味，吃起來滿口都是醬油的鹹香氣，可趁優惠搶鮮品嘗。

添好運春遊推薦「酥皮焗叉燒包禮盒」、「好運冰火菠蘿禮盒」及「添好運一口蛋撻禮盒」。圖／和億生活集團提供
添好運春遊推薦「酥皮焗叉燒包禮盒」、「好運冰火菠蘿禮盒」及「添好運一口蛋撻禮盒」。圖／和億生活集團提供

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