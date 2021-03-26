屈臣氏700件商品任挑任選第2件3折 網路商店爆殺5折起
擁抱後疫情時代，屈臣氏啟動「屈動每個更好Drive to be Better」品牌煥新計畫，即日起至4月21日同步祭出700件商品任挑任選第2件3折超值優惠，開架彩妝商品85折，加上好評續燒的「醫美盛典」活動也有折扣後消費滿1,500元送300元商品提貨券、折扣後消費滿2,800元送600元商品提貨券的專屬折扣。
活動期間，屈臣氏的寵i會員不只享有購買指定護膚及醫美精選商品加贈寵i點數10倍送的優惠，4月5日至4月21日新申辦行動寵i會員更享雙重好禮限時送，除了將可獲得與CSD中衛合作製造的「Watsons屈動每個更好口罩」一個（限量1萬名），使用App消費還可享最高200元回饋。
上線滿7周年的屈臣氏網路商店，即日起至4月21日推出「屈動無限好購」7周年慶優惠活動，多達萬種商品最低下殺5折起，還有期間限定的77元爆品、最高200元紅包天天送，寵i會員消費即有機會抽中7千萬寵i點數、滿額抽萬元屈臣氏禮物卡、限時門市取貨抽大拿鐵再送100元電子折價券，更加碼祭出天天抽7名1元清空購物車的超狂活動。此外，消費結帳輸入2104優惠碼即可現折50元、每帳號限使用一次，App首購最高還能回饋200元電子折價券。
屈臣氏網路商店周年慶期間消費滿額即享門市取貨及宅配到府免運費，消費滿額只要加10元運費還可享3小時閃電送服務。3月28日前全站消費滿額88折、開架77折，萬片面膜成單就送；3月29日至4月2日「超級大牌」任選滿額折100元再送77元；4月4日至4月6日為「獨家品牌日」；4月5日可享4月壽星加碼點數狂飆20倍；4月6日至4月9日為「超級品類日」；4月11日至4月12日為「獨家爆品日」；4月13日至4月16日為「超級品牌日」；4月18日至4月21日「最後倒數」殺尾盤爆品盡出。
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