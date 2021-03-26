屈臣氏700件商品任挑任選第2件3折 網路商店爆殺5折起

擁抱後疫情時代，屈臣氏啟動「屈動每個更好Drive to be Better」品牌煥新計畫，即日起至4月21日同步祭出700件商品任挑任選第2件3折超值優惠，開架彩妝商品85折，加上好評續燒的「醫美盛典」活動也有折扣後消費滿1,500元送300元商品提貨券、折扣後消費滿2,800元送600元商品提貨券的專屬折扣。

活動期間，屈臣氏的寵i會員不只享有購買指定護膚及醫美精選商品加贈寵i點數10倍送的優惠，4月5日至4月21日新申辦行動寵i會員更享雙重好禮限時送，除了將可獲得與CSD中衛合作製造的「Watsons屈動每個更好口罩」一個（限量1萬名），使用App消費還可享最高200元回饋。

上線滿7周年的屈臣氏網路商店，即日起至4月21日推出「屈動無限好購」7周年慶優惠活動，多達萬種商品最低下殺5折起，還有期間限定的77元爆品、最高200元紅包天天送，寵i會員消費即有機會抽中7千萬寵i點數、滿額抽萬元屈臣氏禮物卡、限時門市取貨抽大拿鐵再送100元電子折價券，更加碼祭出天天抽7名1元清空購物車的超狂活動。此外，消費結帳輸入2104優惠碼即可現折50元、每帳號限使用一次，App首購最高還能回饋200元電子折價券。