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俏媽咪潔思米／想一做再做的暖心麵包：日本人氣生吐司

如何出版社 / 潔思米
生吐司單吃就很好吃。圖／如何出版社 提供
生吐司單吃就很好吃。圖／如何出版社 提供

喜愛玩烘培嗎？來自日本超人氣的生吐司自己也可以做。生吐司很柔軟，直接吃就超好吃，香甜口感濕潤鬆軟又拉絲！不用塗抹任何其他食材，單吃就很好吃。甚至連很多人不愛吃的吐司邊，也一樣美味好入口！

快來跟著俏媽咪潔思米一起學，讓人想一做再做的暖心麵包，香噴噴出爐囉！

【俏媽咪今日示範：日本人氣超夯生吐司】

日本人氣超夯生吐司。圖／如何出版社 提供
日本人氣超夯生吐司。圖／如何出版社 提供

● 模具：12 兩帶蓋吐司模具一個

● 材料：

高筋麵粉　270g

鹽　3g

砂糖　15g

蜂蜜　25g

速發酵母　3g

冰牛奶　80ml

動物性鮮奶油　80ml

冰水　50ml

無鹽奶油　25g

將牛奶、鮮奶油和水混勻。圖／如何出版社 提供
將牛奶、鮮奶油和水混勻。圖／如何出版社 提供
高筋麵粉、鹽、砂糖、蜂蜜、速發酵母放入攪拌盆中。圖／如何出版社 提供
高筋麵粉、鹽、砂糖、蜂蜜、速發酵母放入攪拌盆中。圖／如何出版社 提供
轉中速攪拌成光滑有薄膜的狀態。圖／如何出版社 提供
轉中速攪拌成光滑有薄膜的狀態。圖／如何出版社 提供
此麵糰水分多，攪打過程比較溼黏，可適當停下刮缸讓麵糰集中。圖／如何出版社 提供
此麵糰水分多，攪打過程比較溼黏，可適當停下刮缸讓麵糰集中。圖／如何出版社 提供
加入軟化的奶油，繼續以低速攪拌至奶油被吸收。圖／如何出版社 提供
加入軟化的奶油，繼續以低速攪拌至奶油被吸收。圖／如何出版社 提供

● 製作步驟：

1.烘烤前10 分鐘，將烤箱預熱180 度C（上下火）。

2.將牛奶、鮮奶油和水混勻。

3.高筋麵粉、鹽、砂糖、蜂蜜、速發酵母放入攪拌盆中。

4.將步驟2 倒入攪拌盆中，以低速或中低速攪拌均勻。

5.此麵糰水分多，攪打過程比較溼黏，可適當停下刮缸讓麵糰集中。

6.打到麵糰呈現有點爬缸且拉起後有彈性狀態。

加入軟化的奶油，繼續以低速攪拌至奶油被吸收，轉中速攪拌成光滑有薄膜的

狀態。

7.此時麵糰非常柔軟，稍微收整成圓形後放入盆中。

8.蓋上濕布，進行第一次發酵30分鐘。

蓋上濕布，進行第一次發酵30 分鐘。。圖／如何出版社 提供
蓋上濕布，進行第一次發酵30 分鐘。。圖／如何出版社 提供
以手指戳入麵糰，如果沒有回彈即代表發酵完成。圖／如何出版社 提供
以手指戳入麵糰，如果沒有回彈即代表發酵完成。圖／如何出版社 提供

9.以手指戳入麵糰，如果沒有回彈即代表發酵完成。

10.將麵糰平均秤重分成3 等份。

11.收起麵糰滾圓，蓋上濕布鬆弛15 分鐘。

12.收口處朝上，將麵糰稍稍壓平擀長，折三折。

13.再蓋濕布鬆弛10 分鐘。

14.底部朝上，繼續桿成長條形。

15.拍掉側邊氣泡，輕輕捲起。

16.在模具內部及蓋子接觸面塗上一層奶油。

17.麵糰收尾面朝下，以不同方向放入烤模。

18.蓋上濕布發酵50 分鐘，直到麵糰發至約模具8分滿。

19.蓋上吐司蓋。

20.放進烤箱下層，以上下火200 度C 烘烤40 分鐘。

將麵糰平均秤重分成3 等份。圖／如何出版社 提供
將麵糰平均秤重分成3 等份。圖／如何出版社 提供
收口處朝上，將麵糰稍稍壓平擀長折三折。圖／如何出版社 提供
收口處朝上，將麵糰稍稍壓平擀長折三折。圖／如何出版社 提供
此時麵糰非常柔軟，稍微收整成圓形後放入盆中。圖／如何出版社 提供
此時麵糰非常柔軟，稍微收整成圓形後放入盆中。圖／如何出版社 提供
麵糰收尾面朝下，以不同方向放入烤模。圖／如何出版社 提供
麵糰收尾面朝下，以不同方向放入烤模。圖／如何出版社 提供
蓋上濕布發酵50分鐘，直到麵糰發至約模具8分滿。圖／如何出版社 提供
蓋上濕布發酵50分鐘，直到麵糰發至約模具8分滿。圖／如何出版社 提供

● 作者介紹：潔思米，「俏媽咪潔思米」等高人氣社群版主、全職三寶媽咪，喜歡料理、烘焙，熱愛分享美食、生活。粉絲團： https://www.facebook.com/lovejasminemom/

【以上摘文選自《少女心噴發！俏媽咪潔思米的玩美烘焙》、作者：潔思米、圖文提供：如何出版社、整理：記者柯意如】

書名／《少女心噴發！俏媽咪潔思米的玩美烘焙》、作者／潔思米、圖／如何出版社提供
書名／《少女心噴發！俏媽咪潔思米的玩美烘焙》、作者／潔思米、圖／如何出版社提供

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