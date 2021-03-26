主廚私房菜／高麗菜飯糰、蓮藕蕨餅、青花雞翅藕泥湯

以蔬果為主，搭配其他葷素食材做出創意料理，端上餐桌分享。私房主廚、生態廚師跨界合作，變化出獨特的創意美食。在以煮會友的料理會上，主廚好友分享真心感言，體現創意交融的無限可能。

【主廚上菜：高麗菜飯糰組合】

高麗菜飯糰組合。圖／四塊玉文創 提供 飯糰用起司條和高麗菜條交叉編織包起來。圖／四塊玉文創 提供

● 創作者：找找私廚─史法蘭

一直覺得高麗菜又脆又甜，也是很好的容器，但只是炒著吃覺得很單調，所以希望能讓高麗菜用各種姿態出現，和台灣人的主食米飯做一些創意的搭配。

● 材料(2人份)

高麗菜1/2顆，熟米飯1碗，吻仔魚1小匙，油漬番茄2個，起司片1片，蘿蔔乾1條，燻鮭魚1片，美乃滋1小匙，洋蔥末1小匙，韭菜2根，鹽少許。

● 作法

1.高麗菜一片片剝除，外葉清燙1分鐘後切1公分寬的條狀，中間部分清燙1分鐘後整片放涼備用，內葉部分灑一點鹽放置10分鐘後洗淨擦乾，切成絲後放置在冰水5分鐘。

2.吻仔魚炸酥脆，起司片切成1公分寬的條狀，蘿蔔乾切丁，燻鮭魚切碎，和美乃滋、洋蔥末攪拌均勻，韭菜燙熟。

3.分別組合成4種飯糰。

A.將蘿蔔乾和米飯做成飯糰，一部分用高麗菜葉包起來，用韭菜綁起來。

B.另一部分飯糰用起司條和高麗菜條交叉編織包起來。

C.高麗菜在底下，上鋪有米飯，油漬番茄和吻仔魚。

D.高麗菜絲瀝乾，底下鋪米飯，上面放燻鮭魚沙拉。

●TIPS

1.吻仔魚建議要炸得酥酥的。

2.起司片和高麗菜條用編織的方式交叉。

3.燙高麗菜的鍋子要準備寬一點。

4.飯糰要組成型放在高麗菜中包起，如果葉子太大可以用剪刀剪成自己要的形狀。

● 主廚好友真心話

美虹：高麗菜如果包燉飯，可能味道會更融合，也會更香濃。

Candy：起司飯糰如果炙燒一下會更有火氣和顏色。

葉國棟：顏色可以更多元化一點，例如加上胡蘿蔔。

【主廚上菜：蓮藕蕨餅】

蓮藕蕨餅。圖／四塊玉文創 提供 蓮藕蕨餅：為了要有口感，一部分磨成泥一部分切丁。圖／四塊玉文創 提供 蓮藕蕨餅材料熟透變成透明時即可關火。圖／四塊玉文創 提供

●創作者：美虹廚房─朱美虹

蓮藕有黏性，它的口感和香氣，讓我想到日本的蕨餅，感覺拿來當甜點會很適合。

● 材料(2人份)

蓮藕200g，地瓜粉100g，白糖50g，黑糖蜜100cc，黃豆粉適量，水300cc。

● 作法

1.先將100g的蓮藕磨成泥狀，100g的蓮藕切成小丁燙熟備用。

2.將地瓜粉、水、糖以及作法1所有材料一起拌勻。

3.將作法2放進鐵鍋中用中火加熱並一面攪拌，待稍微開始變透明時，即轉成小火並快速攪拌，等到全部都熟透變成透明時即可關火。

4.將作法3冰鎮後瀝乾水分，放在盤中倒入黑糖蜜及黃豆粉即可享用。

● TIPS

1.為了要有口感，一部分磨成泥，一部分則切丁。

2.地瓜粉很重要，會增添Q勁。

3.在鍋裡要用勺子不斷的攪拌。

4.冰鎮會讓口感更好。

● 主廚好友真心話

法蘭：也可以加蒟蒻粉試試看。

淑倩：可以嘗試加糯米粉或是米粉，口感會更Q一點。

秋慧：可以將蓮藕先蜜過，會更有甜味。

【主廚上菜：青花雞翅藕泥湯】

青花雞翅藕泥湯：蓮藕去皮切薄片。圖／四塊玉文創 提供 蓮藕磨成泥之後做湯，喝起來很舒服。圖／四塊玉文創 提供

●創作者：李秋慧

夏天想喝一點清爽的湯，蓮藕磨成泥之後比較不厚重，喝起來很舒服。

● 材料(4人份)

雞翅4隻，蓮藕1節，綠花椰菜半朵，紅蘿蔔一小段，嫩薑2片，雞高湯或清水 1000cc，清酒1大匙，白胡椒粉適量，油少許，鹽適量，香蔥少許。

● 作法

1.蓮藕一半去皮切薄片6片，泡水去除澱粉備用，其餘的蓮藕磨成泥備用；花椰菜切小朵備用；紅蘿蔔切0.5cm厚6片，雕成小花備用。

2.雞翅洗淨擦乾水分，鍋內放入少許油熱鍋，將雞翅兩面煎成金黃色，再加上雞高湯或水、清酒、薑片，水滾後蓋上鍋蓋轉小火燉煮15～20分鐘。

3.加入蓮藕片、花椰菜、紅蘿蔔花、蓮藕泥、鹽、白胡椒粉，續煮2分鐘即完成，食用前灑上細香蔥即可。

●TIPS

1.雞翅要先煎過之後再煮湯。

2.藕片要先泡水，才能去澱粉。

3.泥要磨細一點。

4.湯滾了之後加入，攪拌均勻。

● 主廚好友真心話

法蘭：想加一把麵進去，這碗營養又豐富，我可能會再做蓮藕雞肉丸子搭配。

美虹：如果要主食，也可以做烤飯糰，把湯做更濃一點淋上去吃。

淑倩：感覺湯裡加一點馬告或是刺蔥提味會很合適。

【以上摘文選自《蔬食餐桌：50位料理達人跨界合作，私房主廚Ｘ生態廚師激盪出100道創意料理》、作者：史法蘭、朱美虹、整理：記者柯意如】