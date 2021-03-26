台南遠東「晚食自助餐」打5折 響應環保、限時優惠

世界自然基金會(WWF)發起的「地球一小時(Earth Hour)」活動，號召知名地標及企業關燈一小時行動，以行動正視氣候變遷問題。香格里拉台南遠東國際大飯店支持此活動，3月27日晚上8點30分至9點30分將關閉大部分照明設備，並將公共區域的必要照明調暗或以電蠟燭代替。

此外，當天入住賓客，關閉房內的電燈後到「醉月樓」中餐廳 (38樓)、「遠東CAFÉ」自助餐廳 (10樓)或「THE MEZZ牛排龍蝦館」(2樓)用餐，享88折優惠；落實減碳再加碼，「遠東CAFÉ」自助餐廳推出「晚食用餐」優惠，3月29日至5月31日，凡於周日至周四期間晚上8點後用餐，享5折優惠。

近年來，綠色生活席捲全球，香格里拉台南遠東國際大飯店除了長期執行「綠色計畫」，例如使用節能燈泡、安裝節水設備、通過汙水處理設備保護水源、床單再次使用環保卡等，在3天2夜的旅宿中，飯店另推出「愛地球．有省錢」住房專案，續住賓客申請翌日環保方案，加送300元餐飲抵用券。