聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南遠東「晚食自助餐」打5折 響應環保、限時優惠
世界自然基金會(WWF)發起的「地球一小時(Earth Hour)」活動，號召知名地標及企業關燈一小時行動，以行動正視氣候變遷問題。香格里拉台南遠東國際大飯店支持此活動，3月27日晚上8點30分至9點30分將關閉大部分照明設備，並將公共區域的必要照明調暗或以電蠟燭代替。
此外，當天入住賓客，關閉房內的電燈後到「醉月樓」中餐廳 (38樓)、「遠東CAFÉ」自助餐廳 (10樓)或「THE MEZZ牛排龍蝦館」(2樓)用餐，享88折優惠；落實減碳再加碼，「遠東CAFÉ」自助餐廳推出「晚食用餐」優惠，3月29日至5月31日，凡於周日至周四期間晚上8點後用餐，享5折優惠。
近年來，綠色生活席捲全球，香格里拉台南遠東國際大飯店除了長期執行「綠色計畫」，例如使用節能燈泡、安裝節水設備、通過汙水處理設備保護水源、床單再次使用環保卡等，在3天2夜的旅宿中，飯店另推出「愛地球．有省錢」住房專案，續住賓客申請翌日環保方案，加送300元餐飲抵用券。
「遠東CAFÉ」自助餐廳加碼推出的「晚食用餐」專案，3月29日至5月31日周日至四，晚上8點後享用自助餐，可享5折優惠。訂位與更多詳情可洽：06-702-8856。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言