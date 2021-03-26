G-Shock顛覆男表印象！玫瑰金設計男、女生通殺
G-SHOCK向來以強悍、陽剛感為其表款的特色，然而最新的設計中，品牌大膽運用了向來常見於女表的「玫瑰金」，推出兩款全金屬系列表款，讓人眼睛為之一亮，無論男、女性消費者都為之傾倒。
近年，G-SHOCK不斷強調全金屬的表款，受到市場的歡迎，因此品牌每年都會以經典款式輔以新的配色再推出，依舊熱銷。於是早春系列便以「玫瑰金」為主題，使用在GMW-B5000與AWM-500表款上。不鏽鋼材質經過IP處理後，展現優雅溫潤的色調，表殼細節處的金屬表面加工，讓光滑明亮面與霧面髮絲紋在對比下更顯立體與細緻，玫瑰金更從表帶延伸至表殼與表盤上。其中GMW-B5000GD-4採用STN-LCD液晶顯示，高對比顯示確保清晰辨識度，而AWM-500GD-4A立體時刻採用PVD蒸鍍技術，散發出金屬光澤。兩款皆採用高氣密性的旋入式背蓋，並經類鑽碳DLC處理，有著高耐磨性。
而極簡風格著稱的日本設計師手表品牌Normal Timepieces也在這季曝光新款，全新的Extra Normal Grande 時間唱盤表，在表面看不到時針與分針的移動，讓佩戴者能仔細玩味。 有別於一般手表一到十二點的數字呈現，這款表的設計只要讓人關注到「當下時間」，無論是早上七點還是午夜十二點，時間藏在黑、白色的唱盤下，只簡單露出當前時間的數字。時針實際就是構成表盤的圓盤，上有一個開窗，在其小時內，通過該窗口可顯示下方數字盤的時間。
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