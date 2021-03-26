怎麼選？Celluver男神黃寅燁代言、Farcent爆發男友力

想讓自己或家中散發香氛，成為後疫情時代許多人關注的焦點，因此台灣、南韓品牌紛紛搶占香氛市場，韓品牌Celluver邀來大勢男神黃寅燁代言，推薦讓人安心的香味；而台灣花仙子Farcent，則是進軍男香市場，推出兩款專屬男人的香水沐浴乳。

Celluver在南韓深受年輕人的喜歡，也常在各種日劇、韓劇中出現，邀來在韓劇「女神降臨」中有亮眼表現的黃寅燁代言，並推出淨化室內竹枝擴香兩款#奶油香緹、#雪青萊莉新香氣，以及口袋香水等。

黃寅燁表示，自己最喜歡的是木質調香水，因此推薦Celluver中性口袋香水#撩人清晨，至於會被什麼樣氣味的女生所吸引？他則是喜歡#莓好實光，會忍不住給對方一個擁抱。至於重要場合，他會選Celluver雪紡香水#鬱蒼藍調，有淡淡花香點綴在草木香的基底。