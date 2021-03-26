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許路兒拍出「小腰精」撩人美照 曾之喬也拎LONGCHAMP

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
泰國國民初戀女神Baifern平采娜穿著格紋襯衫與牛仔褲側背Brioche黑色手袋。圖／取自IG
泰國國民初戀女神Baifern平采娜穿著格紋襯衫與牛仔褲側背Brioche黑色手袋。圖／取自IG

LONGCHAMP在2021春夏以法國經典布里歐（Brioche）麵包的蓬鬆酥軟為靈感，打造Brioche系列包款，共推出象牙白、翡翠綠和俐落的紅、黑色等4款顏色，許路兒在「天灰灰，眼濛濛」的註解中，大白天也拍出撩人美照，以亂得很性感的髮型，搭配露出小蠻腰的短版丹寧背心，來搭襯Brioche的鬆軟慵懶。

曾在泰國經典青春電影「初戀那件小事」演出的Baifern（平采娜），穿著格紋襯衫與牛仔褲，表現Brioche黑色手袋的輕鬆自在；聊姐曾之喬也是選搭黑色款，拿了束花坐在街頭，享受愜意的休閒時光。Brioche包款以鬆軟綿密的外型來呼應布里歐麵包的口感，LONGCHAMP運用絎縫皮革工藝打造柔軟輕盈的包身，圓潤的線條、膨彈的觸感，充分展現當代流行的樣貌。

Brioche手袋的鍊帶可調整為單鍊或雙鍊，造型可斜背、側背或手提等，增加搭配的多變風格。近期各精品包款多以空氣感的包款作為主打，LONGCHAMP選擇布里歐麵包作為靈感，表現巴黎女子甜美優雅的年輕感，也詮釋自信時髦的法式精神。

曾之喬搭配LONGCHAMP黑色長筒靴、Brioche手袋，表現都會悠閒的氣氛。圖／取自IG
曾之喬搭配LONGCHAMP黑色長筒靴、Brioche手袋，表現都會悠閒的氣氛。圖／取自IG
許路兒以露腰丹寧背心配襯Brioche白色款，展露性感小蠻腰。圖／取自IG
許路兒以露腰丹寧背心配襯Brioche白色款，展露性感小蠻腰。圖／取自IG
許路兒以露腰丹寧背心配襯Brioche白色款，展露慵懶性感的撩人美。圖／取自IG
許路兒以露腰丹寧背心配襯Brioche白色款，展露慵懶性感的撩人美。圖／取自IG
Brioche翡翠綠斜背袋，26,400元。圖／LONGCHAMP提供
Brioche翡翠綠斜背袋，26,400元。圖／LONGCHAMP提供
曾之喬、許路兒、泰國女星Baifern詮釋Brioche手袋。圖／取自IG
曾之喬、許路兒、泰國女星Baifern詮釋Brioche手袋。圖／取自IG
曾之喬搭配LONGCHAMP黑色長筒靴、Brioche手袋，表現都會悠閒的氣氛。圖／取自IG
曾之喬搭配LONGCHAMP黑色長筒靴、Brioche手袋，表現都會悠閒的氣氛。圖／取自IG
Brioche象牙白斜背袋，26,400元。圖／LONGCHAMP提供
Brioche象牙白斜背袋，26,400元。圖／LONGCHAMP提供
Brioche象牙白斜背袋，26,400元。圖／LONGCHAMP提供
Brioche象牙白斜背袋，26,400元。圖／LONGCHAMP提供
許路兒以露腰丹寧背心配襯Brioche白色款，展露性感小蠻腰。圖／取自IG
許路兒以露腰丹寧背心配襯Brioche白色款，展露性感小蠻腰。圖／取自IG
Brioche翡翠綠斜背袋，26,400元。圖／LONGCHAMP提供
Brioche翡翠綠斜背袋，26,400元。圖／LONGCHAMP提供
Brioche黑色斜背袋，26,400元。圖／LONGCHAMP提供
Brioche黑色斜背袋，26,400元。圖／LONGCHAMP提供
Brioche紅色斜背袋，26,400元。圖／LONGCHAMP提供
Brioche紅色斜背袋，26,400元。圖／LONGCHAMP提供

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