為社工加油打氣 6月底前可換免費咖啡

為了幫社工加油打氣，衛生福利部結合全家便利商店提供2萬杯拿鐵咖啡，讓全台社工可憑咖啡兌換券6月底前兌換1杯咖啡。衛福部長陳時中說，希望給社工溫暖，有更多動力往前走。

4月2日是台灣社工日，為了要幫社工加油打氣，並且支持及肯定社工的熱忱、專業及辛勞，衛福部結合全家便利商店提供2萬杯拿鐵咖啡，要讓全台社工憑咖啡兌換券在6月底前兌換1杯咖啡。

陳時中表示，希望透過這個活動，讓社會可以知道社工幫忙弱勢，政府也支持社工，全民支持社工，並為社工帶來溫暖。

為了讓社會大眾瞭解社工的工作內容與專業，衛福部邀請藝人郭彥均與台北市家庭暴力暨性侵害防治中心社工督導黃雅郡、新北市社會局社工督導黃尹中以及台南市心理衛生中心社工督導陳道新拍攝「助人專業、轉變社會/我社工、我驕傲」影片。

影片由社工督導們娓娓道來社工的工作內容，以及從事社會工作的專業準備，並呼籲社會大眾如果發現需要服務的家庭，請多給予關心及理解，避免標籤，協助通報，讓每一個人成為社會工作人員在社區的重要幫手。