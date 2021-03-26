東西神獸大集合 Arnold & Son、Roger Dubuis傳說再臨

越是困頓的時刻、人越希望寄託於超自然的神話奇蹟，而傳說中的生物：龍、鳳，正代表了某種物理現象、不可思議的存在。英國鐘表品牌Arnold & Son推出結合金雕與超薄工藝的「超薄陀飛輪龍鳳戲珠腕表」，使用五種不同礦石面盤各限量五只，重現神話中的奇幻場景。

比鄰的龍鳳長度僅2公分、各自盤踞在42毫米的面盤兩側，其鱗、羽、爪、齒，完全採用18K玫瑰金手工鐫刻，而兩只瑞獸的共同交集，則是一顆象徵奇蹟的珍珠。具備大型發條盒的A&S 8200超薄機芯，動力可達90小時，這對相對需要動力「支援」的陀飛輪機芯實屬難得。而這場「龍鳳會」的「場景」：表盤並使用五種不同礦石：青銅石、異性石、馬克賽石、彼特石與鉻雲母石，象徵五次不同的特異神話場域、各自喚發奇異質地光芒。