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東西神獸大集合 Arnold & Son、Roger Dubuis傳說再臨

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
雖然僅2公分的長度，但精雕金龍卻將鱗甲、牙齒、利爪等精巧捕捉。圖 / Arnold & Son提供。
雖然僅2公分的長度，但精雕金龍卻將鱗甲、牙齒、利爪等精巧捕捉。圖 / Arnold & Son提供。

越是困頓的時刻、人越希望寄託於超自然的神話奇蹟，而傳說中的生物：龍、鳳，正代表了某種物理現象、不可思議的存在。英國鐘表品牌Arnold & Son推出結合金雕與超薄工藝的「超薄陀飛輪龍鳳戲珠腕表」，使用五種不同礦石面盤各限量五只，重現神話中的奇幻場景。

比鄰的龍鳳長度僅2公分、各自盤踞在42毫米的面盤兩側，其鱗、羽、爪、齒，完全採用18K玫瑰金手工鐫刻，而兩只瑞獸的共同交集，則是一顆象徵奇蹟的珍珠。具備大型發條盒的A&S 8200超薄機芯，動力可達90小時，這對相對需要動力「支援」的陀飛輪機芯實屬難得。而這場「龍鳳會」的「場景」：表盤並使用五種不同礦石：青銅石、異性石、馬克賽石、彼特石與鉻雲母石，象徵五次不同的特異神話場域、各自喚發奇異質地光芒。

同樣鎖定龍鳳主題的另有羅杰杜彼（Roger Dubuis），喚發強烈建築氣韻的龍、鳳各自盤踞於兩款Excalibur系列腕表的45毫米玫瑰金表盤上，其中舞鳳款為鏤空飛行陀飛輪並鑲嵌明亮式切割鑽石、飛龍款則為鏤空雙飛行陀飛輪，機芯都具備日內瓦印記、全世界各限量八只；獨立製表品牌URWERK的UR-100 V「T-Rex」腕表，則召喚出史前時代的王者「暴龍」，立體的菱形鱗片紋覆蓋著青銅表殼的前端及兩側，時間顯示則在六點鐘方向、以三臂卡羅素轉動的衛星轉頭，同時揉合上古空想與前衛裝置形式，霸氣再臨。

鉻雲母石的面盤屬於非洲的少有礦石，帶有變化的翠綠色澤。圖 / Arnold & Son提供。
鉻雲母石的面盤屬於非洲的少有礦石，帶有變化的翠綠色澤。圖 / Arnold & Son提供。
獨立製表品牌URWERK的UR-100 V「T-Rex」，將眼光投向史前時代的暴龍，以三臂卡羅素轉動的衛星轉頭，遠古也前衛。圖 / Urwerk提供。
獨立製表品牌URWERK的UR-100 V「T-Rex」，將眼光投向史前時代的暴龍，以三臂卡羅素轉動的衛星轉頭，遠古也前衛。圖 / Urwerk提供。
Roger Dubuis舞鳳鏤空飛行陀飛輪腕表，全世界限量8只、專賣店限定，690萬元。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis舞鳳鏤空飛行陀飛輪腕表，全世界限量8只、專賣店限定，690萬元。圖 / Roger Dubuis提供。
Arnold & son限量超薄陀飛輪龍鳳戲珠腕表，共有五種礦石面盤、各限量五只，約345萬1,200元。圖 / Arnold & Son提供。
Arnold & son限量超薄陀飛輪龍鳳戲珠腕表，共有五種礦石面盤、各限量五只，約345萬1,200元。圖 / Arnold & Son提供。
A&S 8200手上鍊超薄陀飛輪機芯經雙層捲葉式打磨，橋板再經人手雕刻，是視覺的賞玩重點。圖 / Arnold & Son提供。
A&S 8200手上鍊超薄陀飛輪機芯經雙層捲葉式打磨，橋板再經人手雕刻，是視覺的賞玩重點。圖 / Arnold & Son提供。

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