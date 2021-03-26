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台鐵再推2款鳳梨米漢堡 每日限量30份

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台北餐廳壓軸推出「薑黃燒肉米堡」、「紅藜烘蛋米堡」兩款鳳梨米漢堡新品。圖／台鐵提供
台北餐廳壓軸推出「薑黃燒肉米堡」、「紅藜烘蛋米堡」兩款鳳梨米漢堡新品。圖／台鐵提供

台灣各界齊心暖心相挺台灣鳳梨台鐵局今天說，台北餐廳壓軸推出「薑黃燒肉米堡」、「紅藜烘蛋米堡」兩款鳳梨米漢堡新品，即起到4月5日間，每日限量販售30份。

台鐵說，為給予民眾另一種美味饗宴，台鐵台北鐵路餐廳研發團隊運用烹調技巧，融合各食材特性，推出兩款簡便又美味的米漢堡。

台鐵說，兩款米漢堡以清甜鳳梨作為內餡，別有一番滋味。薑黃燒肉米堡入目就是一片薑黃染上的金黃色，包住醃製軟嫩、鹹香撲鼻的燒肉，搭配甘甜解膩的鳳梨，鹹甜交織風味十足；紅藜烘蛋米堡以健康紅藜米飯裹住彩椒烘蛋和香椿豆包，再夾入一片鳳梨，彩椒芬芳、豆包鮮嫩入味，令人回味無窮。

台鐵說，兩款輕便的美味，自3月26日起至4月5日間，上午10時在台鐵便當台鐵北車站1號店開始販售 ，每日限量各30份，每份售價69元。 凡是購買米漢堡一個，即可以30元加價購一瓶原價35元的鐵觀音。

此外，台鐵說，台北鐵路餐廳3月初已搶先推出加入鳳梨作為醃料滷製的排骨便當，包含60元及80元兩款，每日中午限量供應2500個，透過天然酵素浸潤排肉肌理、 軟化肉質纖維，讓顧客嚼得軟嫩、嚼出香甜，滿足了味蕾，一起力挺台灣鳳梨。

台鐵 鳳梨 漢堡

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