KAI × GUCCI聯名來了 台灣開賣地點曝光！粉絲請筆記

義大利時尚品牌GUCCI今年隆重推出KAI × GUCCI聯名系列，找來品牌大使—韓國偶像團體EXO成員Kai金鍾仁攜手打造超可愛的泰迪熊系列商品。之前在韓國先行上市時已在網路掀起熱議，引頸期盼已久的台灣粉絲總算也能買到囉！不過這次特別選在台中為台灣首賣地點，準備搶購的人可要先做好筆記。

KAI × GUCCI聯名系列選擇以Kai最愛的泰迪熊為印花主角，為棕色的小熊佩戴上粉藍色蝴蝶領結，夢幻稚氣的形象超討喜。商品網羅男女裝、鞋款、包款等，像是為牛仔襯衫、長褲加上泰迪熊刺繡、以經典的GG Supreme帆布結合打造出方包、水桶包，而在Ace、Rhyton、Tennis 1977等標誌性的人氣鞋款上也都能見到單獨或滿版的泰迪熊身影。其他還有漁夫帽、針織毛衣、T恤等多種類品項。

既然這個系列是以Kai命名，那這位流行巨星當然也義不容辭親自擔任形象廣告模特兒，演出內心裡的大男孩。在韓國攝影師Min Hyunwoo與影片導演Woogie Kim的鏡頭中，Kai身著KAI × GUCCI聯名系列穿梭韓國街頭，和泰迪熊玩偶的互動也非常搶眼。妙的是傳統建築與此系列商品搭配起來也格外適合，呈現新舊融合、時代感與童趣味的衝突效果。此外，由以創作巨大小熊氣球（Bear Balloon）作品而聞名的首爾流行藝術家IM Jibin操刀的Gucci小熊氣球藝術作品，也出現在首爾清潭洞Gucci專門店、漢南洞黑膠圖書館（Hyundai Card Music Library in Hannam）外以及位於Cociety內的Gucci Pin快閃店內。