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FILA、ASICS表態「我支持新疆棉花」 中國網友：這發言太帥了！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
李易峰（左）為ASICS代言人、黃景瑜（中）與蔡徐坤則為FILA代言人。圖／摘自微博
李易峰（左）為ASICS代言人、黃景瑜（中）與蔡徐坤則為FILA代言人。圖／摘自微博

除了多位明星集體與原代言的運動、平價時尚解約之外，新疆棉風波延燒至第二階段，讓FILA和ASICS在品牌官方微博表態，支持使用新疆棉花的聲明。這讓中國網友力讚表示「這發言太帥了」、「以後只買斐樂（FILA）」或是「嗚嗚嗚，可以放心買了」等言論。

新疆棉仍是中國微博的熱門關鍵字，各個曾經參加「良好棉花發展協會」（Better Cotton Iniciative，簡稱BCI）的品牌都被放大檢視，公司政策中是否有拒用新疆棉花。因此3月25日起，包括了彭于晏、楊冪和許光漢等十餘名兩岸三地的藝人，紛紛透過在中國的經紀公司與原先代言的運動、平價時尚解約，引起市場譁然。但風波並未結束，於是包括了ASICS和FILA也連忙的在官方微博表態，說明未來會持續使用新疆棉花製作商品，其中隸屬於中國安踏體育旗下的FILA更是跟進集團策略，在聲明中表示同時退出BCI組織。

中國網友對於FILA和ASICS的表態，呈現一片倒的讚揚。圖／摘自微博
中國網友對於FILA和ASICS的表態，呈現一片倒的讚揚。圖／摘自微博

而ASICS的聲明則如下：「ASICS亞瑟士崇尚『健全的精神寓於強健的體魄』，始終致力於為消費者提供優質的運動裝備。亞瑟士在中國市場大力發展本地供應鏈，從原材料採購到生產，來自中國不同區域，包括新疆棉的採購。優質的原材料是出產優質產品的重要保證，我們將繼續採購和支持新疆棉。與此同時，亞瑟士在中國本地供應鏈的發展也進一步表明我們對中國營商環境充滿信心。亞瑟士始終堅持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。亞瑟士堅決反對一切抹黑和造謠中國的行徑。」

FILA和ASICS的表態，對於其品牌代言人包括蔡徐坤、黃景瑜可說是稍微鬆一口氣，不必步上解約之路。而根據網路上的的爆料，近期才正式成為ASICS中國代言人的李易峰，更是發揮影響力要求品牌要在微博上要支持新疆棉，因此受到中國網友一片倒的讚揚。

FILA中國不只表態支持使用新疆棉花，同時還要退出良好棉花發展協會。圖／摘自微博
FILA中國不只表態支持使用新疆棉花，同時還要退出良好棉花發展協會。圖／摘自微博

ASICS中國在官方微博發表支持新疆棉的聲明。圖／摘自微博
ASICS中國在官方微博發表支持新疆棉的聲明。圖／摘自微博

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