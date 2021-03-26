別只知道奈良美智！網友熱議15大日本當代藝術家 療癒、前衛台人都愛

台灣熱議日本當代藝術家來了！

近日日本當代藝術家奈良美智到台灣參與展覽，讓台灣掀起一股「奈良美智熱」，展覽場所大排長龍，周邊商品更是開展沒有多久就全數售罄，縱然如此，許多人還是將奈良美智和其他日本當代藝術家給搞混了，在日本眾多當代藝術家中，你知道哪些是最被台灣人所知道且討論的嗎？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，以美術、攝影為主的日本當代藝術家，哪些人在台灣受到的討論度最高，他們又是如何吸引台灣人的關注，快和我們一起來看看吧！

Image Source：Facebook／奈良美智特展

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第十五名—中村萌

神秘與自然的生生不息

中村萌的作品總是有種神秘感，不管是他的繪畫還是雕塑作品，也都同時也有大自然的元素在裡頭。有「下一個奈良美智」之稱的她，在去年的年初，也曾來台舉辦首次的海外個展，因為作品可愛，相當受到台灣人的喜愛，特別是其作品相關的公仔、玩具，引起特別多討論，更有網友認為是必須收藏的藝術家作品。

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第十四名—樋口裕子

貓奴眼底的奇幻世界



樋口裕子以「貓插畫」聞名世界，她讓貓咪穿上人類衣服，說著各式各樣的故事，畫風既帶點黑暗又相當奇幻，她甚至兩度獲得Gucci的青睞，推出聯名時尚單品，也因此受到台灣網友的關注與討論，特別是吸引了一群台灣貓奴的目光，因此有網友開始討論她的其他作品，除了可愛之外，還認為很天馬行空。

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第十名—六角彩子

色彩斑斕的夢想女孩



年僅29歲的六角彩子，同樣也被許多收藏家譽為是「奈良美智的接班人」，其所有繪畫技巧都是自學自通，作品色彩既斑斕又絢麗，圖中的小女孩也帶給人一種被吸引的神秘感，因此不少台灣網友非常喜歡其繪畫風格，認為盯著畫作會有種深深被吸引的感覺，許多網友也積極在網路上搜尋其作品收藏。

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image source: Articks

第八名—森山大道

光與時間的化石

森山大道是日本最知名的攝影師之一，其作品通常以黑白效果呈現，街道上的人、事、物，都是他的作品中常見的元素，最著名的作品就是「野犬」系列的攝影，風格強烈的他將攝影比喻為「光與時間的化石」。他曾拍攝過台灣的街道，也發行成攝影書，因此被許多台灣網友所認識，更被不少台灣攝影玩家定為志向與目標。

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第六名—空山基

未來世界的機械與情慾

許多潮流人士肯定都知道空山基，空山基其作品最經典的就是將金屬元素融入在其中，機器人、情慾、恐龍都是他作品中常見的元素，他經常與各式各樣的品牌、玩具聯名，因此是許多潮流玩家或者收藏家必定會追蹤的藝術家，台灣網友也不例外，除了透過與Uniqlo的聯名認識他，更對他其他風格強烈的作品感到好奇，討論度不少。

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第五名—蜷川實花

華麗絢爛的花花世界



蜷川實花也是許多台灣人非常熟悉的一位攝影大師，她不僅來台辦過個展也曾經與台灣的許多品牌、藝人合作過，因此知名度相當高，其作品除了滿滿的花以外，還有金魚、紙傘等日本元素，也引起許多台灣業者及攝影師效仿，因此有著不少討論，蜷川實花與手遊陰陽師的合作也在台灣造成話題，讓更多玩家認識了這位藝術創作者。

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第四名—鹽田千春

悲傷與夢境的編織者



作品充滿著超現實感的鹽田千春，總是透過滿滿的編織線讓人感受到猶如走進夢裡的虛幻世界，其作品同時也帶著一點悲傷的感覺，其作品也預計今年要來台展出，讓不少台灣民眾倍感期待，更被許多藝文界人士列為年度重點必看大展，即將來台的展覽引起的討論度非常高，不少台灣網友都想一探其編織的世界。

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第三名—草間彌生

溫暖世界的奇幻圓點女王



草間彌生在全世界都相當知名，被譽為「圓點女王」的她作品總是給不少人一種療癒的感覺，知名的南瓜、鏡屋等作品，風格都非常強烈，讓人不一眼認出都難，曾來台舉辦展覽的她，也在台灣掀起一股草間彌生熱潮，甚至持續到現在，仍然有許多網友想要蒐集其相關周邊，甚至是其藝術創作，相當受到歡迎。

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第二名—村上隆

交織花與花的潮流霸主

同樣在潮流界名氣響叮噹的村上隆，色彩鮮豔一直是他的視覺特色，藉著他所創作出的小花，與各式各樣的品牌甚至卡通人物有許多合作，只要有相關商品出現就會變成許多潮流人士必收的收藏品，也因此在台灣受到的討論多與他的聯名商品相關，不少網友都衝著村上隆的名氣搶商品、搶周邊，也讓他的討論度持續攀升。

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第一名—奈良美智

療癒的叛逆大眼女孩

奈良美智最受到歡迎與關注的作品就是他所創造出的大眼女孩，帶點叛逆卻又用一種讓人療癒的形式呈現，是他作品最吸引人的特色之一。這次來台辦展，掀起了一股「奈良美智熱」，因此在網路上的討論也是聲量飆升，是其他日本當代藝術家的數十倍甚至百倍，網友不僅討論其作品，更討論賣到嚇嚇叫的周邊，網路影響力十足。



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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月23日至2021年03月22日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『日本當代藝術家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」