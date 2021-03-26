「亞洲50最佳餐廳」香港大班樓奪冠 美食家叫好

得知第一名是「香港大班樓」時，美食家許心怡表示「自己尖叫起來」。她認為，這是中菜料理首度拿下第一名，具有不一樣的意義，外界不要再覺得中菜不被重視。

許心怡並認為，相較米其林指南，亞洲50大餐廳榜單更像「People Talking About」的話題榜，不只是美食，也是當下的潮流，這樣亦有助於讓年輕的主廚曝光。另外今年榜單中增添許多不一樣的獎項，也看出主辦單位想要增添評鑑範圍以及影響力的企圖。許心怡同時也為AKAME抱不平，覺得應有入圍50大的實力。另外，隨著江振誠宣告回歸，許心怡也期待他會不會帶著台灣繼續向前衝。

針對此次台灣上榜餐廳，美食家葉怡蘭認為新進榜的logy系出名門，料理與食材掌握度也較過去變得更為沉穩、熟練，此時進榜別具意義；JL Studio延續樂沐精緻、華麗的風格，而且表演性強、食材運用精準，未來無可限量。她也認為，態芮甜點主廚賴思瑩的甜點不論是創作性、工法與美味度，都能完美呈現fine dining的完整性，獲得亞洲最佳甜點主廚實至名歸，同時期待態芮也有機會進榜。

葉怡蘭認為，大班樓奪冠的第一個意義，在於過去亞洲50大餐廳的投票機制，常被外界批評為「人緣榜、公關榜」，而大班樓老闆不喜露面交際，此次奪冠正可破除眾人們的想像與批評。第二個意義，就是許多亞洲餐廳為了在西方角度的米其林、亞洲50大榜單中獲得好成績，多會向法式料理靠攏。但是大班樓追求中菜的核心本質，仍能獲得佳績，表示中菜不一定需要屈就於西方標準才能被看見，是很好的啟發與反思。

美食家Liz則認為，今年票選機制因疫情有所調整，讓更多在地餐廳可以被看見。例如今年第5名的Gaggan Anand、第41名的Euphoria，都是在疫情期間所開幕的新餐廳，但都能馬上入榜且獲得好名次。至於大班樓以中菜拿下亞洲50大之冠，過去是前所未見的情況。Liz認為，大班樓在國際間已具有代表性，未來還會有更大的影響力，而在疫情結束之後，勢必也會吸引更多的旅遊觀光客。