連莊！JL Studio蟬聯2021年亞洲50最佳餐廳第26名

位於台中的JL Studio不但2020年一舉摘下米其林二星肯定，成為台中唯一一間獲得米其林二星的餐廳，今年更連莊獲得2021年亞洲50最佳餐廳第26名大獎，主廚林恬耀（Jimmy Lim）與團隊為此成績感到欣喜。

「自去年以來全球餐飲業面臨著巨大的衝擊與挑戰，我們身處在台灣，生活幾乎如常， 是非常幸運的。餐廳能正常營運，我和團隊也能持續地創造菜色，全心全意來迎接每位到訪的賓客」林恬耀表示：「今年可再度獲選進入2021年亞洲50最佳餐廳榜單，真的充滿感謝之情。也希望在不久的未來，能和亞洲、世界上所有的餐飲圈好友們再次團聚，與大家進行交流且相互激發靈感與想像。」

JL Studio主廚林恬耀依季節變化、尊重風土、選用台灣食材，打造出獨一無二的現代新加坡料理。精心巧思透過烹製的菜色為載體，藉以傳遞新加坡美食的文化與精髓，從街頭小食到回憶童年時光的阿嬤拿手菜，都是林主廚創作靈感 來源。新加坡料理被重新組構、重新思考和重新想像。透過傳統廚藝技法，汲取發揚新加坡風味並重新詮釋，將其形塑成貼近當代口味與感受的料理。