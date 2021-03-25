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台灣第一人！態芮賴思瑩 獲2021亞洲50大最佳甜點主廚

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
來自新加坡的態芮甜點主廚賴思瑩，擁有國際化的多元文化生長背景。圖／態芮提供。
來自新加坡的態芮甜點主廚賴思瑩，擁有國際化的多元文化生長背景。圖／態芮提供。

態芮（Taïrroir）甜點主廚賴思瑩（Angela Lai），今年榮獲2021亞洲50大最佳甜點主廚（Asia's Best Pastry Chef 2021）獎項，她同時也是台灣第一位以「甜點主廚」身份獲得此項殊榮的主廚。

賴思瑩表示：「生命是一場永無止境的學習。藉由這個獎項，我相信不僅能持續學習和精進，也將會有更多機會與世界各地的人們，分享我的甜點。」

態芮在主廚何順凱（Kai Ho）的帶領下，致力於展演和推廣現代台灣風味；成長於新加坡的甜點主廚賴思瑩，於態芮籌備之初就加入團隊，與Chef Kai共同為傳遞「台灣味」的新風貌努力。

在加入團隊之前，台灣一直是賴思瑩最喜愛旅遊的地方之一。除了獨有的人情溫暖之外，豐富多元的台灣飲食，從傳統風味料理、當地特色菜到街頭小吃，其味道的層次轉折，屢屢令她驚艷。

正式加入態芮後，賴思瑩更靈活地運用自己成長於新加坡的國際化、多文化的背景薰陶，以不同的角度品嚐每道在地料理，體驗當地生活文化，感受其中的底蘊意涵，進而重新解構風味的獨特性。她運用技藝融合當季食材與在地元素，以法式甜點形式，重現道地精神。

「甜點是最美好的句點。」這是甜點主廚賴思瑩的核心理念。她期待透過每道甜點，提供每位用餐者難忘而值得回味的體驗；也希望藉由每道創作，傳遞她對於台灣味的感動和解讀，帶給大家不同於過往既定印象的風味拼圖。

椪餅。圖／態芮提供。
椪餅。圖／態芮提供。
經典各式茶點。圖／態芮提供。
經典各式茶點。圖／態芮提供。
態芮鳳梨酥。圖／態芮提供。
態芮鳳梨酥。圖／態芮提供。
八寶冰。圖／態芮提供。
八寶冰。圖／態芮提供。

甜點 新加坡

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