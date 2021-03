扭蛋店別有洞天？PS I Love You Bar & Bistro新開張！

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

因為疫情緣故,讓人突然意識到關係、情感適切表達的重要性。「遞酒天常」以情感為出發、從經典愛情電影得到靈感,融入調酒名稱、風味與店裝空間風格,並於東區開設藏在扭蛋店面後的Speakeasy酒吧、P.S. I Love You Bar & Bistro。

12杯調酒如「愛的萬物論」、「飯禱愛」、「P.S. I Love You」、「戀夏500日」、「情書」、「慾望城市」、「他其實沒有那麼喜歡你」、「斷背山」、「等一個人咖啡」、「初戀那件小事」...都從經典戀愛電影轉念,甚至包含去年金馬獎熱門「消失的情人節」。酒單是由曾獲2019年百加得傳世雞尾酒大賽(Bacardi Legacy Cocktail Competition) 冠軍得主駱威宏(Kevin Luo)打造,透過12杯調酒的酒語,幫品酒者寄託心情或傳情告白。

與店同名的主打調酒「P.S. I Love You」以琴酒為基底、並使用芭樂汁、蒔蘿利口酒、蘇打水,適合當成味覺開場;「飯禱愛」則以白龍舌蘭維基久,再加入鳳梨汁、炭燒榛果風味糖漿、可可利口酒,表面再撒上可可粉,帶有鮮明好入口的峇里島聯想,一秒完成新南向目標;「消失的情人節」則從2020年金馬獎大贏家為靈感源頭,並自經典調酒Negroni為基礎再變化,但將主原料威士忌改為蘭姆酒,帶有酒感強度、但喝來順口而不刺激。

餐食選擇上,前菜的「生鮪魚塔塔卷」(240元)以芭樂、青蘋果丁混入柚子胡椒油,並以山椒粉收尾,或「鵝肝慕斯佐法國麵包」(240元)以麵包佐滑順鵝肝慕斯加上蘋果切片,同樣清爽開胃;想吃飽?「酒家女狠蝦天使細麵」加入大量番茄熬煮醬汁,讓不那麼喜愛蝦味的人也能輕鬆接受、麵條也相當彈牙好食,「法式鴨胸佐櫻桃波特紅酒醬與香料地瓜泥」則將鴨胸煎得香嫩粉紅,沾一口香料地瓜泥和鮮炸羽衣甘藍葉,吃得飽也吃得巧。

值得一提的是:特調「情書」則是店內暢銷之選,擁有粉紅色玫瑰奶蓋造型的夢幻特調,是調酒師駱威宏還原花都巴黎露天咖啡座的浪漫,以琴酒、白葡萄、發酵但未經烘烤微酸的蜂蜜為主原料,表面的奶油起士泡泡則將奶油加入牛奶發泡而成,試營運兩個月內已經熱銷超過250杯。

同時店內甚至也提供寄信與告白服務。前者可將信件投入店內黑色郵箱,P.S. I Love You便會代客寄送郵件,能思念以實體傳遞;店家也樂意協助告白、傳情等驚喜服務,據業者表示:目前每周都有情侶於店內告白、訂婚或結婚,粉紅能量滿滿。想愛不必世界末日時,不如起而行,或借微醺為勇氣倍增。