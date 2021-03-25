扭蛋店別有洞天？PS I Love You Bar & Bistro新開張！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

因為疫情緣故，讓人突然意識到關係、情感適切表達的重要性。「遞酒天常」以情感為出發、從經典愛情電影得到靈感，融入調酒名稱、風味與店裝空間風格，並於東區開設藏在扭蛋店面後的Speakeasy酒吧、P.S. I Love You Bar & Bistro。

12杯調酒如「愛的萬物論」、「飯禱愛」、「P.S. I Love You」、「戀夏500日」、「情書」、「慾望城市」、「他其實沒有那麼喜歡你」、「斷背山」、「等一個人咖啡」、「初戀那件小事」...都從經典戀愛電影轉念，甚至包含去年金馬獎熱門「消失的情人節」。酒單是由曾獲2019年百加得傳世雞尾酒大賽（Bacardi Legacy Cocktail Competition) 冠軍得主駱威宏（Kevin Luo）打造，透過12杯調酒的酒語，幫品酒者寄託心情或傳情告白。

與店同名的主打調酒「P.S. I Love You」以琴酒為基底、並使用芭樂汁、蒔蘿利口酒、蘇打水，適合當成味覺開場；「飯禱愛」則以白龍舌蘭維基久，再加入鳳梨汁、炭燒榛果風味糖漿、可可利口酒，表面再撒上可可粉，帶有鮮明好入口的峇里島聯想，一秒完成新南向目標；「消失的情人節」則從2020年金馬獎大贏家為靈感源頭，並自經典調酒Negroni為基礎再變化，但將主原料威士忌改為蘭姆酒，帶有酒感強度、但喝來順口而不刺激。

餐食選擇上，前菜的「生鮪魚塔塔卷」（240元）以芭樂、青蘋果丁混入柚子胡椒油，並以山椒粉收尾，或「鵝肝慕斯佐法國麵包」（240元）以麵包佐滑順鵝肝慕斯加上蘋果切片，同樣清爽開胃；想吃飽？「酒家女狠蝦天使細麵」加入大量番茄熬煮醬汁，讓不那麼喜愛蝦味的人也能輕鬆接受、麵條也相當彈牙好食，「法式鴨胸佐櫻桃波特紅酒醬與香料地瓜泥」則將鴨胸煎得香嫩粉紅，沾一口香料地瓜泥和鮮炸羽衣甘藍葉，吃得飽也吃得巧。

值得一提的是：特調「情書」則是店內暢銷之選，擁有粉紅色玫瑰奶蓋造型的夢幻特調，是調酒師駱威宏還原花都巴黎露天咖啡座的浪漫，以琴酒、白葡萄、發酵但未經烘烤微酸的蜂蜜為主原料，表面的奶油起士泡泡則將奶油加入牛奶發泡而成，試營運兩個月內已經熱銷超過250杯。

同時店內甚至也提供寄信與告白服務。前者可將信件投入店內黑色郵箱，P.S. I Love You便會代客寄送郵件，能思念以實體傳遞；店家也樂意協助告白、傳情等驚喜服務，據業者表示：目前每周都有情侶於店內告白、訂婚或結婚，粉紅能量滿滿。想愛不必世界末日時，不如起而行，或借微醺為勇氣倍增。