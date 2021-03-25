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跟臉一樣大！全聯淺草大菠蘿麵包期間限定上市

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
全聯阪急麵包已開發超過40款麵包在台販售，同時也打造全聯麵包車，未來將不定期巡迴在全台新店面，販售現烤新鮮麵包。記者何雅玲/攝影
全聯阪急麵包已開發超過40款麵包在台販售，同時也打造全聯麵包車，未來將不定期巡迴在全台新店面，販售現烤新鮮麵包。記者何雅玲/攝影

全聯阪急麵包歡慶達成千間店，推出3款跟小孩的臉一樣大的「日本地方特色大系列麵包」，包括體積較一般菠蘿麵包增加2.3倍的「淺草大菠蘿麵包」、傳說日本麵包師傅本來要做菠蘿卻不小心烤出草帽造型的「高知帽子麵包」，以及靈感來自橫濱椒麻拉麵的「橫濱中華一番香麻手撕包」，每款直徑約12公分，3月26日起至4月22日期間陸續推出，單店每日限量30個，均一價30元。

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，成就全聯阪急麵包千店目標的功臣及麵包好吃的秘密，是位於桃園楊梅的全聯阪急麵包烘焙廠。2018年6月全聯購買白木屋廠房後，於2019年啟動工廠改造，並與日本H2O RETAILING株式會社合資成立「全聯阪急麵包股份有限公司」，除了引進日本H2O集團旗下阪急Bakery冷凍麵糰與烘焙技術，同時也將日本大阪阪急麵包工廠擴大移植到台灣，從原料、設備到技術，全都原汁原味直輸，使得全聯阪急麵包可同時兼顧麵包品質的穩定性與產量的提升。

今(25)日首度開放媒體參訪、對外曝光的桃園楊梅烘焙工廠，佔地大約3001坪，比大阪日本阪急麵包廠大了3倍，為了將日式麵包的know how引進全聯，特別將大阪廠內擁有近30年烘焙經驗的廠長堀內孝浩派駐來台，共同進行研發新品及教育訓練。廠內備有4條冷凍麵糰產線，目前先行導入2條產線，全廠日產能約為25萬顆冷凍麵糰，分別為生產包餡麵包的包餡機(AD LINE)及製作丹麥類、需加入油脂堆疊麵糰的丹麥線(HM LINE)。至於使用的冷凍麵糰三大靈魂「小麥粉」、「油脂」，均為日本一線大廠專為日本阪急客制化調配，「酵母｣則是在高緯度地區培養。

台灣烘焙市場商機一年粗估上看600億元，而麵包也是超市的「帶路雞」，根據全聯統計，全聯機制麵包、吐司、現烤麵包，約佔總業績的1.6%，其中，導入現烤阪急麵包的門市來客數約可增加5~10%，而去年阪急麵包業績較前一年大幅成長近5倍，約賣出2400萬顆麵包，預計今年營收上看10億元，未來全聯阪急麵包也將視商圈特性需求，推出一日兩配的機制服務，或是較高單價、聯名話題、季節食感等更多元化的麵包新品。

除了期間限定的3款大系列麵包，因應抹茶季，全聯阪急麵包也推出2款限定商品，使用日本靜岡縣抹茶原料製成的「濃抹茶麵包」及「抹茶閃電泡芙」。此外，PX GO!全聯線上購也同步推出歡慶促銷活動，3月26日起至4月8日，購買全聯分批取全聯阪急麵包或OFF COFFEE，享買10送3優惠，全聯阪急麵包一組13個特價300元、美式一組13杯特價250元、拿鐵1組13杯特價350元，享3%等值福利點回饋，一次買可分次到門市取貨，沒有領取期限限制，阪急麵包取貨還可任選口味。另外，還有咖啡+麵包的合購優惠，OFF COFFEE+阪急麵包1+1，各買一組享5%點數回饋，每天40元起。

因應抹茶季，全聯阪急麵包推出「濃抹茶麵包」及「抹茶閃電泡芙」，使用日本茶鄉靜岡縣的抹茶製成。記者何雅玲/攝影
因應抹茶季，全聯阪急麵包推出「濃抹茶麵包」及「抹茶閃電泡芙」，使用日本茶鄉靜岡縣的抹茶製成。記者何雅玲/攝影
全聯將日本高規工廠的設計、機器設備及管理幹部、職人精神等移植來台，全聯阪急麵包去年業績較前年大幅成長近5倍，約賣出2400萬顆麵包。記者何雅玲/攝影
全聯將日本高規工廠的設計、機器設備及管理幹部、職人精神等移植來台，全聯阪急麵包去年業績較前年大幅成長近5倍，約賣出2400萬顆麵包。記者何雅玲/攝影
全聯阪急麵包歡慶千店達成，3/26~4/22陸續限時推出「日本地方特色大系列麵包」，每款直徑12公分，包括「橫濱中華一番香麻手撕包」、「淺草大菠麵包」、「高知帽子麵包」，均一價30元，單店每日限量30個。記者何雅玲/攝影
全聯阪急麵包歡慶千店達成，3/26~4/22陸續限時推出「日本地方特色大系列麵包」，每款直徑12公分，包括「橫濱中華一番香麻手撕包」、「淺草大菠麵包」、「高知帽子麵包」，均一價30元，單店每日限量30個。記者何雅玲/攝影
全聯阪急麵包工廠佔地約3001坪，比大阪日本阪急麵包廠大3倍之多，廠內備有4條冷凍麵糰產線，目前先行導入2條產線，全廠日產能約為25萬顆冷凍麵糰。記者何雅玲/攝影
全聯阪急麵包工廠佔地約3001坪，比大阪日本阪急麵包廠大3倍之多，廠內備有4條冷凍麵糰產線，目前先行導入2條產線，全廠日產能約為25萬顆冷凍麵糰。記者何雅玲/攝影
全聯阪急麵包工廠目前先行導入的2條產線，分別是生產包餡麵包的包餡機(AD LINE)及製作丹麥類，需加入油脂堆疊麵糰的丹麥線(HM LINE)。記者何雅玲/攝影
全聯阪急麵包工廠目前先行導入的2條產線，分別是生產包餡麵包的包餡機(AD LINE)及製作丹麥類，需加入油脂堆疊麵糰的丹麥線(HM LINE)。記者何雅玲/攝影

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