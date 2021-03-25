新北、南港、桃園、信義商圈 百貨春季美食新開店報到

迎接母親節檔期旺季，百貨新櫃陸續展開，Global Mall環球購物中心3月至5月共計改裝超過40個櫃位，餐飲美食、休閒服飾到生活選物接力登場，當中以板橋車站、南港車站及桃園A8改裝幅度最大，分別有超過10個新櫃陸續開幕，新北中和則有小樽旗下酒飲品牌「OTARU」首店，以小酒吧形式，即將在3月底登場。全台第二間「星乃珈琲店」也將於3月31日在新光三越A8正式登場。

環球購物中心板橋車站2樓手作區在3月有多個文創新櫃改裝或全新登場，包括已開幕的「豆子皮革手作」、「紀咖啡」，分別為皮革、手根植物DIY及以台灣插畫家紀淵字文青插畫風貫穿咖啡店，3月底還有百貨首店「簡單剪參號店」，大走台式復古理髮廳風格，更聯手紅玉滿赤心雞蛋糕開出店中店，串連成文青新市集感。

另外，板橋車站4月還有多家首店開幕，包括以肉鬆餅知名的「武松殿」北部首店、人氣創意蛋捲「青鳥旅行」以及戶外機能休閒品牌「飛狼Jack Wolfskin」新北首店登場。

南港車站則主打異國及台灣快速美食，從「美利河」美式越南料理、馬祖新村全新品牌「篤行市場」以刈包搭上古早味手搖飲，還有「好丘貝果」、「懶懶咖啡」、「葡吉手工包子」等。4月推出母親節檔期優惠，「美利河」任一單人套餐享限量9折優惠；「篤行市場」買任一刈包送桂花紅茶。

桃園A8自3月起改裝超過10個新櫃，看準周遭商圈小家庭的需求，著重美食甜點及休閒服飾配件、生活選物，已登場的有多家桃園首店，包括知名伴手禮「振頤軒」及來自迪化街主打新鮮水果及果汁的「豐味果品」、「夯立方」烤雞、茶葉茶食伴手禮「Elitfun E立方」，接著4月還有「簡單李」手工夾心餅乾、SKECHERS/PUMA複合店、SPANCONNY、Tutti Select等。林口A9在4月則有日藥本舖、大創新櫃登場。

新北中和3月底將有小樽旗下首家酒飲品牌「OTARU」開幕，以小酒吧形式，近20種酒款從啤酒到經典調酒，還有結合手搖茶或水果滋味的特調酒，搭配小樽私房自製醬料，以及炸物，開幕後將營業至凌晨12點，提供晚間下班需要放鬆小聚的消費者舒適空間，接著還有威秀影城、開飯川飯堂及首家「小福利」吃到飽火鍋品牌。

另外，京站時尚廣場今年6月下旬將再入駐2家全台獨家主題餐廳，包括知名串燒居酒屋品牌「一鷺express」進駐B3，百家班活蝦鮮食集團旗下全新品牌「HeyAhh」主打蝦子料理，進駐4樓。

全台第二家、信義區初登場的星乃咖啡店二號店，3月31日將在新光三越台北信義新天地A8空橋正式登場，主打店裝、菜色自東京原汁原味空運來台，2021新菜色將搶先在A8上市。

手搖飲「必可蜜(PiQiMi)」進駐微風信義B1，開幕期間推出微風限定阿里山珠露飲品，並與人氣名店青畑九號豆製所聯名推出台北限定的大甲芋頭肉鬆燒。