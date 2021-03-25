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一生下來就接業配 Chiara Ferragni女兒「天生網紅」
義大利時尚KOL Chiara Ferragni的小女兒誕生了，她和音樂人先生Fedez在IG瘋狂曬嬰，包括小北鼻憨憨的微笑照、抱著前世情人的拭淚老爸、氣色超好的產婦Chiara Ferragni等，一家人都超吸睛，隨手一po就是數百萬個讚。
日前才幫超可愛兒子Leo慶祝3歲生日，3月23日Chiara Ferragni就在IG宣布女兒Vittoria出生，小嬰兒的睡覺照、微笑照等張張都融化人心，而媽媽與女兒都穿粉紅色的Chiara Ferragni服裝，Vittoria堪稱一出生就接到業配、而且是媽媽的自創品牌，完全是史無前例的「天生網紅」，一落地就幫媽媽帶來好運，當起童裝模特兒。
她身上的嬰兒包屁衣尚未開始販售，荷葉邊上是Chiara Ferragni經典的眨眼圖案，搭襯公主風的粉紅色，母女裝襯出滿滿的溫馨感，也展現好氣色。Chiara Ferragni從部落客、到自創品牌，目前是全球最會賺錢的KOL之一，2018年9月和Fedez結婚後，一家人常在IG上分享生活點滴，如今多了小女兒，湊了個好字，人生勝利組成就再解鎖，幸福洋溢。
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