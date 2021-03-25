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一生下來就接業配 Chiara Ferragni女兒「天生網紅」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Chiara Ferragni和先生Fedez喜迎小女兒Vittoria誕生，母女同穿自創品牌服裝。圖／取自IG
Chiara Ferragni和先生Fedez喜迎小女兒Vittoria誕生，母女同穿自創品牌服裝。圖／取自IG

義大利時尚KOL Chiara Ferragni的小女兒誕生了，她和音樂人先生Fedez在IG瘋狂曬嬰，包括小北鼻憨憨的微笑照、抱著前世情人的拭淚老爸、氣色超好的產婦Chiara Ferragni等，一家人都超吸睛，隨手一po就是數百萬個讚。

日前才幫超可愛兒子Leo慶祝3歲生日，3月23日Chiara Ferragni就在IG宣布女兒Vittoria出生，小嬰兒的睡覺照、微笑照等張張都融化人心，而媽媽與女兒都穿粉紅色的Chiara Ferragni服裝，Vittoria堪稱一出生就接到業配、而且是媽媽的自創品牌，完全是史無前例的「天生網紅」，一落地就幫媽媽帶來好運，當起童裝模特兒。

她身上的嬰兒包屁衣尚未開始販售，荷葉邊上是Chiara Ferragni經典的眨眼圖案，搭襯公主風的粉紅色，母女裝襯出滿滿的溫馨感，也展現好氣色。Chiara Ferragni從部落客、到自創品牌，目前是全球最會賺錢的KOL之一，2018年9月和Fedez結婚後，一家人常在IG上分享生活點滴，如今多了小女兒，湊了個好字，人生勝利組成就再解鎖，幸福洋溢。

Chiara Ferragni和小女兒Vittoria都穿了她自創品牌的粉紅色眨眼服裝。圖／取自IG
Chiara Ferragni和小女兒Vittoria都穿了她自創品牌的粉紅色眨眼服裝。圖／取自IG
Chiara Ferragni和先生Fedez喜迎小女兒Vittoria誕生。圖／取自IG
Chiara Ferragni和先生Fedez喜迎小女兒Vittoria誕生。圖／取自IG
Chiara Ferragni和小女兒Vittoria都穿了她自創品牌的粉紅色眨眼服裝。圖／取自IG
Chiara Ferragni和小女兒Vittoria都穿了她自創品牌的粉紅色眨眼服裝。圖／取自IG
Chiara Ferragni甫出生的小女兒Vittoria相當可愛。圖／取自IG
Chiara Ferragni甫出生的小女兒Vittoria相當可愛。圖／取自IG
日前Chiara Ferragni和先生Fedez一起慶祝Leo的3歲生日。圖／取自IG
日前Chiara Ferragni和先生Fedez一起慶祝Leo的3歲生日。圖／取自IG
Chiara Ferragni的先生Fedez抱著前世情人感動拭淚（還是睡眠不足…）。圖／取自IG
Chiara Ferragni的先生Fedez抱著前世情人感動拭淚（還是睡眠不足…）。圖／取自IG
小女兒Vittoria穿了媽媽自創品牌的粉紅色眨眼包屁衣。圖／取自IG
小女兒Vittoria穿了媽媽自創品牌的粉紅色眨眼包屁衣。圖／取自IG
Chiara Ferragni和先生Fedez喜迎小女兒Vittoria誕生。圖／取自IG
Chiara Ferragni和先生Fedez喜迎小女兒Vittoria誕生。圖／取自IG
小女兒Vittoria穿了媽媽自創品牌的粉紅色眨眼服裝。圖／取自IG
小女兒Vittoria穿了媽媽自創品牌的粉紅色眨眼服裝。圖／取自IG

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