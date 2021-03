後疫情時代當代藝術新推手！香奈兒成立文化基金

法國精品龍頭品牌香奈兒(CHANEL)宣布,將設置文化基金(CHANEL Culture Fund),希望透過提供平等的機會,為具有開創性的全球創作者提供舞台,以支持全球各領域的藝術工作者實踐創意。文化基金計畫與合作共分為兩大面向,一是創立「CHANEL Next Prize」獎項支持來自不同領域的個人藝術家,二是與包括倫敦的英國國家肖像畫廊(The National Portrait Gallery)、巴黎龐畢度中心(Centre Pompidou)等全球各地多家機構與組織建立不同面向的合作。

香奈兒文化基金的重點之一為設立「CHANEL Next Prize」,將從音樂、舞蹈、表演藝術和視覺藝術領域評選出 10 位帶動改變浪潮的傑出藝術家,並將提供每人10萬歐元獎金。獎助對象不限年齡、性別與國籍,除獲得計畫執行資金,也能參加香奈兒籌組的導師與交流社群。提名與入圍名單將由跨國諮詢委員會評選,詳細資訊將於今年稍晚公佈。

事實上,香奈兒自品牌成立以來即持續支持藝文產業,嘉柏麗香奈兒(Gabrielle Chanel)本人不但贊助許多文化表演藝術活動,身變更不乏許多藝術家好友。CHANEL Culture Fund的計畫之一便是延續這項傳統並擴大範圍,與全球頂尖藝文機構建立長期合作並執行一系列新專案,尤其將聚焦於被忽略的故事、促進跨領域合作,以及推動有利於文化與社會的創新想法。

已經在進行中的一項計畫就是與英國國家肖像畫廊「Reframing Narratives: Women in Portraiture」計畫,由香奈兒委派 Flavia Frigeri擔任畫廊館藏策展人 (Chanel Curator for the Collection),並率領特別團隊進行研究,提升館藏中女性作品的比例;同時進行策展轉型,於英國國家肖像畫廊 2023 年重新開館時展出相關作品,這將是畫廊自 1896 年開幕以來規模最大的改造計畫。

同時,香奈兒文化基金也將與洛杉磯的地下博物館(The Underground Museum)展開一項「Noah Davis Prize」獎助金計畫,將選出三位策展人,表揚於各自領域的創新成就並觸及多元文化背景的觀眾;在巴黎則與龐畢度中心共同展開一項長期合作,由設計師、藝術家與科學家共同探討如何打造全新的永續城市與社區生態。