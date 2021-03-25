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後疫情時代當代藝術新推手！香奈兒成立文化基金

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
俄羅斯芭蕾舞團（Ballets Russes）創辦人Serge Diaghilev是嘉柏麗香奈兒的好友。圖／香奈兒提供
俄羅斯芭蕾舞團（Ballets Russes）創辦人Serge Diaghilev是嘉柏麗香奈兒的好友。圖／香奈兒提供

法國精品龍頭品牌香奈兒（CHANEL）宣布，將設置文化基金（CHANEL Culture Fund），希望透過提供平等的機會，為具有開創性的全球創作者提供舞台，以支持全球各領域的藝術工作者實踐創意。文化基金計畫與合作共分為兩大面向，一是創立「CHANEL Next Prize」獎項支持來自不同領域的個人藝術家，二是與包括倫敦的英國國家肖像畫廊（The National Portrait Gallery）、巴黎龐畢度中心（Centre Pompidou）等全球各地多家機構與組織建立不同面向的合作。

香奈兒文化基金的重點之一為設立「CHANEL Next Prize」，將從音樂、舞蹈、表演藝術和視覺藝術領域評選出 10 位帶動改變浪潮的傑出藝術家，並將提供每人10萬歐元獎金。獎助對象不限年齡、性別與國籍，除獲得計畫執行資金，也能參加香奈兒籌組的導師與交流社群。提名與入圍名單將由跨國諮詢委員會評選，詳細資訊將於今年稍晚公佈。

事實上，香奈兒自品牌成立以來即持續支持藝文產業，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）本人不但贊助許多文化表演藝術活動，身變更不乏許多藝術家好友。CHANEL Culture Fund的計畫之一便是延續這項傳統並擴大範圍，與全球頂尖藝文機構建立長期合作並執行一系列新專案，尤其將聚焦於被忽略的故事、促進跨領域合作，以及推動有利於文化與社會的創新想法。

已經在進行中的一項計畫就是與英國國家肖像畫廊「Reframing Narratives: Women in Portraiture」計畫，由香奈兒委派 Flavia Frigeri擔任畫廊館藏策展人 (Chanel Curator for the Collection)，並率領特別團隊進行研究，提升館藏中女性作品的比例；同時進行策展轉型，於英國國家肖像畫廊 2023 年重新開館時展出相關作品，這將是畫廊自 1896 年開幕以來規模最大的改造計畫。

同時，香奈兒文化基金也將與洛杉磯的地下博物館（The Underground Museum）展開一項「Noah Davis Prize」獎助金計畫，將選出三位策展人，表揚於各自領域的創新成就並觸及多元文化背景的觀眾；在巴黎則與龐畢度中心共同展開一項長期合作，由設計師、藝術家與科學家共同探討如何打造全新的永續城市與社區生態。

除此之外，在配合 2021 年莫斯科GES-2藝術中心的開幕，香奈兒文化基金將選出具有戲劇、音樂、舞蹈和影音專長且極具影響力的俄羅斯女性藝術家，提供為期三年的年度培訓計畫與住宿。這座位於俄羅斯中部的藝術中心前身為發電站，由著名建築師倫佐皮亞諾（Renzo Piano）和他的建築工作室Renzo Piano Building Workshop（簡稱RPBW）一起改造為用來展示當代文化的全新都市空間。

1933年嘉柏麗香奈兒與好友俄羅斯編舞家及芭蕾舞者Serge Lifar出席蒙地卡羅的晚宴。圖／香奈兒提供
1933年嘉柏麗香奈兒與好友俄羅斯編舞家及芭蕾舞者Serge Lifar出席蒙地卡羅的晚宴。圖／香奈兒提供
1937年嘉柏麗香奈兒與好友俄羅斯編舞家及芭蕾舞者Serge Lifar。圖／香奈兒提供
1937年嘉柏麗香奈兒與好友俄羅斯編舞家及芭蕾舞者Serge Lifar。圖／香奈兒提供

香奈兒 藝術家

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