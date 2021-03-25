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超熱賣Prada Cleo包變大又變厚 附可替換肩背帶更百搭
在這幾季「肩下包」熱潮中，Prada的Cleo包可以說是最具代表性的人氣包款之一，重新詮釋90年代的經典復古俐落外型一上市就掀起搶購。而本季這顆包也全新推出了新的尺寸和不同細節設計，除了能滿足喜歡更大容量包款的使用者之外，配戴方式也更多變。
擁有經典月形輪廓外觀，以拋光小牛皮製成的Cleo包原本的款式是主打側面弧形結構與圓潤底部，共有手提肩背包、翻蓋手提肩背包兩種款式。這次全新打造的是將這兩款放大尺寸、包身厚度增加，還改成可以調整肩背帶長度的設計，並另外附上一條更長的肩背帶，讓這款包不只可以當成「肩下包」，也可以變身側背包使用。
隨著新款的上市，在顏色上也有新的選擇。像是矢車菊藍、沙漠棕色，另外也有百搭的黑、白款。
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