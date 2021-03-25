「亞洲50最佳餐廳」台灣5家餐廳入列 logy首度進榜

有「餐飲界的奧斯卡」之稱的2021年「亞洲50最佳餐廳（Asia’s 50 Best Restaurants Award）」正式公佈，因應新型冠狀病毒（Covid-19）疫情持續蔓延，今年與去年一樣是在網路同步公布最新世界及亞洲排名。

「亞洲50最佳餐廳」第一名由去年名列第二的香港餐廳大班樓（The Chairman）奪魁，第二名由法國籍主廚Julien Royer所執掌的新加坡餐廳Odette拿下。第三名去年也拿下第三，是來自日本東京的DEN。來自新加坡的餐廳MRTA，則獲得「American Express最值得關注獎」（American Express One to Watch Award）。

今年台灣共有5家餐廳入榜，分別是MUME（第15名）、RAW（第21名）、logy（第24名）、JL Studio（第26名）、祥雲龍吟（第45名）；其中，logy是首次入榜。

MUME掌勺人林泉雖然是印尼華僑，骨子裏有著「台灣魂」，熱愛台灣的風土與食材。他曾經說：「台灣真的是個很有趣的地方，我很希望能讓更多人透過MUME認識這裡。」MUME今年是自2017年起第5度入選「亞洲50最佳餐廳」，並於2018、2019、2020連續三年獲得米其林一星肯定。

國際名廚江振誠兩年多前正式回到台灣這片土地，全心投入教育、精緻餐飲改造及台灣味譜的研究，不僅為台灣新一代料理人與餐飲業注入一劑強心針，更帶動一股「台灣味」的文藝復興。由江振誠領軍的RAW，自2016年起已連續第6度入選「亞洲50最佳餐廳」，並同時於2018拿下台北米其林一星、2019、2020拿下二星肯定。

首次入榜的「亞洲50最佳餐廳」logy，雖然是東京米其林二星餐廳Florilège的姊妹餐廳，但一開幕已跟東京風格展現差異。日籍主廚田原諒悟大量使用台灣在地食材和亞洲元素，以日本料理手法呈現亞洲菜的多元風貌。logy於2019年獲得米其林一星肯定，2020年晉升為米其林二星餐廳。

這次排名第26名的JL Studio，2017年2月才在台中市成立，是來自新加坡的主廚林恬耀的漚心瀝血之作，他致力於開展新加坡料理的全新風貌，並大量採用台灣本地食材。JL Studio在2019年獲得「亞洲50最佳餐廳」的「Miele 最值得關注獎」（Miele One to Watch Award），2020年首度入選「亞洲50最佳餐廳」，同年並一舉拿下米其林二星肯定。

排名第45名的祥雲龍吟，自2018年起第5度入選「亞洲50最佳餐廳」，同時也在2018、2019、2020連續三年獲得米其林二星肯定。祥雲龍吟主廚稗田良平是東京米其林三星餐廳「龍吟」主廚山本征治的弟子，祥雲龍吟也在台灣贏得「台灣最好的日料餐廳」美名。