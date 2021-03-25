家樂福推「菠蘿季」 髒髒巧克力口味熱量破表也要吃
經典的菠蘿麵包不管怎麼變化都很美味，平均每個月可銷出3萬多個菠蘿麵包的家樂福，宣布將於3月31日首度推出「菠蘿季」，預計推出5款創新口味，其中結合去年爆紅「髒髒包」概念的「髒髒巧克力菠蘿麵包」，更是讓人直呼「熱量爆表也要吃」！
家樂福「菠蘿季」主打髒髒巧克力菠蘿麵包、小龜菠菠麵包、甜菜根莓果奶酥菠蘿麵包、紫爆芋泥菠蘿麵包、鬆鬆肉脯菠蘿麵包共5款，以平常不常見的口味，顛覆民眾對菠蘿麵包的既定印象。其中推薦「小龜菠菠麵包」超萌烏龜造型，以酥脆外皮配上鬆軟麵包，小孩最愛。而明星款「髒髒巧克力菠蘿麵包」，則是以酥脆菠蘿皮搭配綿密巧克力內陷，是超邪惡卻又讓人欲罷不能的美味。
除了創意菠蘿麵包，家樂福也將爆紅的生吐司、貓咪吐司結合，同步推出超萌的「草莓貓咪生吐司」。使用日本日清製粉高筋麵粉花山茶花，全天然無添加，加入大湖Q軟草莓乾及進口小紅莓，創造鬆軟微酸微甜的限定美味。另外還有使用屏東萬丹紅豆的「胖主廚綿綿紅豆鯛魚燒」、以屏東高樹產銷履歷鳳梨製作的「金鑽鳳梨寶盒」，都是家樂福特別使用純正台灣農產品製成的在地化新鮮美味。
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