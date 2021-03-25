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權志龍GD愛牌Maison Kitsuné跨界PUMA 招牌小狐狸結合經典跳豹迷倒消費者

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
權志龍GD愛牌Maison Kitsuné跨界PUMA，重新詮釋了經典元素，讓招牌小狐狸圖騰成為運動服飾主角。圖／PUMA提供
權志龍GD愛牌Maison Kitsuné跨界PUMA，重新詮釋了經典元素，讓招牌小狐狸圖騰成為運動服飾主角。圖／PUMA提供

權志龍GD愛牌Maison Kitsuné跨界PUMA，以高級訂製服的概念，重新詮釋了經典元素，讓招牌小狐狸圖騰成為運動服飾主角，合作鞋款更是熱門，是消費者們瞄準入手的單品。而由陳冠希經營的潮牌CLOT也再度因應Air Max日的到來，推出聯名限量鞋款，並親自上陣拍攝形象大片。

巴黎時尚品牌Maison Kitsuné首度與PUMA合作，把其經典單品重新塑造成新面貌，推出多款帶有軍裝風格的連帽外套，以及結合工裝細節的長褲。Maison Kitsuné使用了特殊材質及顏色拼接方式，凸顯雙品牌的設計特色，像是招牌的小狐狸圖騰，則融入了PUMA字樣，並散見於連帽上衣或是T恤等服裝。或是結合了PUMA的跳豹圖案，形成有趣對比。除了服裝之外，最吸引消費者關注的就是各式鞋款，其中的Ralph Sampson款，就從日本傳統橡膠擋泥板獲取靈感，讓鞋款下半部都用了橡膠覆蓋，傳遞文化衝擊美學。而Roma款，延續復古跑鞋外觀之於，還在鞋後跟上裝飾了Maison Kitsuné刺繡狐狸頭圖案，讓人愛不釋手。

CLOT經營者陳冠希親自詮釋聯名Nike Air Max 1 「K.O.D.」CHA鞋款。圖／CLOT提供
CLOT經營者陳冠希親自詮釋聯名Nike Air Max 1 「K.O.D.」CHA鞋款。圖／CLOT提供

喜愛中國古典文化的陳冠希讓其經營的潮牌CLOT以「茶（CHA）」為靈感，創造出全新的Nike Air Max 1 「K.O.D.」CHA鞋款。鞋面採用棕色系的麂皮、鴕鳥皮等材質製成，來呼應中國傳統茶藝和習俗。同時，這款鞋再度採用了鏤空透明設計，後跟上則有CLOT的標誌；而中底也使用了棕色，並與先前的Nike Air Max 1 「K.O.D. 」鞋款一樣，有著半透明大底，呈現經典。

PUMA Maison Kitsune聯名系列軍裝風連帽外套11,980元、長褲4,180元、棒球帽1,480元。圖／PUMA提供
PUMA Maison Kitsune聯名系列軍裝風連帽外套11,980元、長褲4,180元、棒球帽1,480元。圖／PUMA提供

PUMA Maison Kitsune聯名系列漁夫帽1,480元MCS立領外套5,580元、工業風短褲3,480元和腰包2,280元。圖／PUMA提供
PUMA Maison Kitsune聯名系列漁夫帽1,480元MCS立領外套5,580元、工業風短褲3,480元和腰包2,280元。圖／PUMA提供

PUMA Roma KITSUNE鞋4,180元。圖／PUMA提供
PUMA Roma KITSUNE鞋4,180元。圖／PUMA提供

CLOT與Nike Air Max 1 「K.O.D.」CHA聯名鞋款4,900元。圖／CLOT提供
CLOT與Nike Air Max 1 「K.O.D.」CHA聯名鞋款4,900元。圖／CLOT提供

Ralph Sampson 70 Rubber Kitsune鞋4,480元。圖／PUMA提供
Ralph Sampson 70 Rubber Kitsune鞋4,480元。圖／PUMA提供

品牌 巴黎

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