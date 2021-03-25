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野餐墊、折疊椅都有！momo購物網推「Rody集點加價購」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「Rody集點加價購活動」4月1日即將上線。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購活動」4月1日即將上線。圖／momo購物網提供

看準春遊旺季，momo購物網4月全新集點活動與日本官方授權Rody合作，推出野餐墊、折疊椅、杯匙組、小碟子、保冷袋、收納包、購物袋等7款超實用的「跳跳馬Rody」獨家限量商品，讓大人、小孩都能輕鬆享受被超萌Rody包圍的夢幻野餐之旅。

4月1日至4月30日於momo購物網單筆消費滿800元即可獲得1點點數（每筆消費最高領取5點點數、每人最高上限領取100點點數），集點滿1至6點，即可以1元到349元不等金額兌換Rody日本官方授權獨家限量周邊商品。活動期間可依照指定時段前往活動頁面登記換購「跳跳馬Rody」單品折價券，之後可於折價券指定歸戶日期使用折價券加購該商品。

momo購物網 Ｘ Rody集點活動推出「Rody饗樂時光杯匙組」，杯緣採用貼心寬口設計、飲用更方便，換購點數6點+換購價1元；「Rody百花嬉春保冷袋」為32cm X 22cm大容量，天空藍外型加上閃耀的亮粉Rody，兼具實用、環保又時尚，換購點數3點+換購價99元；「Rody透明雙層收納包」為雙包兩用設計，內外袋分層的經典印花與亮粉Rody，分開使用簡約時尚，用做收納化妝保養品、內衣或餐具、零食也能感受滿滿的繽紛趣味，換購點數1點+換購價169元；「Rody繽紛小碟3入組」採用繽紛馬卡龍配色，換購點數1點+換購價179元；「Rody花漾風格野餐墊」有著滿版經典印花加上超大Rody圖樣，140cm X 140cm超大尺寸可做為野餐墊、帳篷內部地墊，換購點數2點+換購價299元；「Rody美好日常購物袋」採用亮黃底色搭配淺藍俏皮Rody，大玩撞色時尚，還有46cm X 28cm超大容量與束口設計，換購點數2點+換購價199元；「Rody戶外便攜折疊椅」側邊隔袋可放置耳機、手機、餐具等小物，輕量、簡易裝置一秒即可展開或收起，換購點數3點+換購價349元。

momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody透明雙層收納包」換購點數1點+換購價169元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody透明雙層收納包」換購點數1點+換購價169元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody饗樂時光杯匙組」換購點數6點+換購價1元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody饗樂時光杯匙組」換購點數6點+換購價1元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody美好日常購物袋」換購點數2點+換購價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody美好日常購物袋」換購點數2點+換購價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動共推出野餐墊、折疊椅、杯匙組等7款周邊商品。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動共推出野餐墊、折疊椅、杯匙組等7款周邊商品。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody戶外便攜折疊椅」換購點數3點+換購價349元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody戶外便攜折疊椅」換購點數3點+換購價349元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody花漾風格野餐墊」換購點數2點+換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody花漾風格野餐墊」換購點數2點+換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody百花嬉春保冷袋」換購點數3點+換購價99元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody百花嬉春保冷袋」換購點數3點+換購價99元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody繽紛小碟3入組」換購點數1點+換購價179元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Rody集點加價購」活動4月1日開跑，「Rody繽紛小碟3入組」換購點數1點+換購價179元。圖／momo購物網提供

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