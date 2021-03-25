野餐墊、折疊椅都有！momo購物網推「Rody集點加價購」

看準春遊旺季，momo購物網4月全新集點活動與日本官方授權Rody合作，推出野餐墊、折疊椅、杯匙組、小碟子、保冷袋、收納包、購物袋等7款超實用的「跳跳馬Rody」獨家限量商品，讓大人、小孩都能輕鬆享受被超萌Rody包圍的夢幻野餐之旅。

4月1日至4月30日於momo購物網單筆消費滿800元即可獲得1點點數（每筆消費最高領取5點點數、每人最高上限領取100點點數），集點滿1至6點，即可以1元到349元不等金額兌換Rody日本官方授權獨家限量周邊商品。活動期間可依照指定時段前往活動頁面登記換購「跳跳馬Rody」單品折價券，之後可於折價券指定歸戶日期使用折價券加購該商品。