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萬人狂搶！春季美容展世貿一館登場 彩妝品百元有找
買到手軟！第31屆國際美容化妝品展－台北春季展，今天在世貿一館正式登場，首日吸引超過萬人入場，單筆消費最高11萬7千元，都是買香氛與精油，還有消費者在美容展狂買25萬元，都搶入手美甲產品，體驗最新的彩妝、髮型與美甲等最新時尚潮流，超過百個品牌進駐，推出下殺3折起的好康優惠，讓入場的民眾都買到手軟，大家出場時都提著滿滿的戰利品。
今年春季美容展以三大區、六大「媚力」呈現，與THBA打造出國際級舞台時尚舞台，今天率先登場美麗大師論壇，包括NON-NO WU 紅造型技術總監講述2021春夏流行趨勢美力講座。明天（3月26日）13點有THBA彩妝技術團隊帶來的國際彩妝開場秀，16點有國際時尚趨勢藝術秀，明天則有台灣紋繡之星認證大賽。
另外看展送時尚美展限量口罩，消費滿千元就有機會抽中價值萬元的法媚兒白金組保養品。現場眾多品牌也推出下殺特惠，如爾凱美甲三色遮瑕膏原價999元、特價418元 ，BLACK BLAZE澳洲香氛蠟燭原價1,520元、特價1,360元，無法到場也能上網搶線上美容展，同樣享有銅板價優惠，或上網也能搶優惠券，如光妍Cosplus閃耀珍珠凝膠筆，原價800元、特價99元。
春季美容展即日起至3月29日，入場就能抽Dyson吹風機、iPad Air4，還有「媚力綻放」活動，邀請大家戴口罩拍照上傳至活動網站，票選前10名有機會帶走Jo Malone、Sisley等人氣獎。更多詳情請上https://expo.udn.com/Taipei-ssbeauty/。
第31屆國際美容化妝品展－台北春季展
時間：2021年3月25日至29日
地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）
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