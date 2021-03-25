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少女感爆發！米倉涼子拍FENDI微電影 和朴信惠撞衫
FENDI日本代言人米倉涼子日前拍攝了最新一集的#BaguetteFriendsForever（#BFF，也是永遠最好的朋友的社群標記）微電影，和朴信惠撞衫，兩人都穿了春夏服裝中有極高辨識度的天空藍、樞機紅，也都穿出了少女氣息，綻放好心情。
朴信惠是在NETFLIX宣傳韓劇「Sisyphus: the myth（薛西弗斯的神話）」時，和男主角曹承佑共同拍攝影片，身穿FENDI春夏天空藍襯衫、樞機紅褲裝，展現俏麗的模樣；米倉涼子在影片中也以同一個造型登場，渾身散發少女氣，年輕有朝氣，她和來自首爾、長期在日本發展的潮流辣媽模特兒Youn-a共演，她們在現實生活中也是好朋友，在#BFF Through the Night的故事情節裡，展現兩人默契。
劇情描述米倉涼子與Youn-a在電話中聊天，尋找她們兩人一起買的Baguette包款，米倉涼子翻箱倒櫃終於找到FF主題圖案的帆布材質Baguette包，當她在鏡子前面變換各種造型，Youn-a也拿著繡花皮革材質的Baguette包，此時鏡子居然變成魔鏡，讓兩人隔空相遇，也呼應微電影想傳達的「Nothing is Impossible（沒有什麼是不可能的）」精神。
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