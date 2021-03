少女感爆發！米倉涼子拍FENDI微電影 和朴信惠撞衫

FENDI日本代言人米倉涼子日前拍攝了最新一集的#BaguetteFriendsForever(#BFF,也是永遠最好的朋友的社群標記)微電影,和朴信惠撞衫,兩人都穿了春夏服裝中有極高辨識度的天空藍、樞機紅,也都穿出了少女氣息,綻放好心情。

朴信惠是在NETFLIX宣傳韓劇「Sisyphus: the myth(薛西弗斯的神話)」時,和男主角曹承佑共同拍攝影片,身穿FENDI春夏天空藍襯衫、樞機紅褲裝,展現俏麗的模樣;米倉涼子在影片中也以同一個造型登場,渾身散發少女氣,年輕有朝氣,她和來自首爾、長期在日本發展的潮流辣媽模特兒Youn-a共演,她們在現實生活中也是好朋友,在#BFF Through the Night的故事情節裡,展現兩人默契。