少女感爆發！米倉涼子拍FENDI微電影 和朴信惠撞衫

FENDI日本代言人米倉涼子日前拍攝了最新一集的#BaguetteFriendsForever（#BFF，也是永遠最好的朋友的社群標記）微電影，和朴信惠撞衫，兩人都穿了春夏服裝中有極高辨識度的天空藍、樞機紅，也都穿出了少女氣息，綻放好心情。

朴信惠是在NETFLIX宣傳韓劇「Sisyphus: the myth（薛西弗斯的神話）」時，和男主角曹承佑共同拍攝影片，身穿FENDI春夏天空藍襯衫、樞機紅褲裝，展現俏麗的模樣；米倉涼子在影片中也以同一個造型登場，渾身散發少女氣，年輕有朝氣，她和來自首爾、長期在日本發展的潮流辣媽模特兒Youn-a共演，她們在現實生活中也是好朋友，在#BFF Through the Night的故事情節裡，展現兩人默契。