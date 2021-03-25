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屈臣氏3月31日限量開賣中衛「哈利波特入學通知款」口罩

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏將於3月31日開賣中衛「哈利波特入學通知款」口罩，全台限量5,000盒，每盒30片裝售價600元，每人限購一盒。圖／屈臣氏提供
屈臣氏將於3月31日開賣中衛「哈利波特入學通知款」口罩，全台限量5,000盒，每盒30片裝售價600元，每人限購一盒。圖／屈臣氏提供

今年是電影《哈利波特》第一集上映後的20周年，CSD中衛與華納兄弟消費品部特別聯名推出限量款主題口罩「哈利波特入學通知款」，巧妙的封蠟式信封包裝與10多種迷你魔法元素組合而成的口罩圖騰，完全是收藏等級的口罩。繼網購平台之後，屈臣氏實體門市將於3月31日開賣，全台限量5,000盒，每盒30片裝售價600元，每人限購一盒，每家店備貨數量不一，依各店實際販售進貨為準。

CSD中衛與華納兄弟消費品部聯名推出的「哈利波特入學通知款」口罩，外盒設計靈感來自電影中收到入學通知的形式，外盒紅色的立體封蠟十分精緻，打開還能看到貓頭鷹「嘿美」在黑夜中送信的畫面，極富巧思的開箱形式絕對讓哈利迷們興奮尖叫！此外，不只口罩設計有魔法世界中經典元素，每片口罩更搭配哈利的圓框眼鏡與閃電疤痕鋼印，以及融合鐵軌圖形與9¾月台字樣的縫合線，精巧設計處處充滿著第一天來到霍格華茲的入學驚奇。

口罩 中衛

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